Не всім військовозобовʼязаним доведеться проходити ВЛК: що відомо

Зокрема, призовникам віком до 25 років комісію доведеться проходити тільки у разі добровільної служби в армії.

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Триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сили територіальної оборони ЗСУ

З-поміж військовозобовʼязаних зʼявилось кілька категорій громадян, яким не доведеться проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), ідеться у постанові Кабміну №675.

Ця постанова вносить зміни до іншої - № 1487, яка стосувалася порядку організації і ведення військового обліку, а також до постанови №560 щодо порядку призову громадян на військову службу.

Вказується, що призовникам до 25 років і "заброньованим" військовозобовʼязаним не потрібно проходити ВЛК.

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Водночас ВЛК доведеться проходити тим призовникам до 25 років, які ідуть служити добровільно.

Відстрочка від мобілізації (бронювання) також не передбачає направлення на ВЛК.

Не потрібен буде висновок ВЛК і в разі отримання відстрочки громадянами, які доглядають за одним зі своїх батьків або дружиною / чоловіком з інвалідністю ІІ груп.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

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