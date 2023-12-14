'Не візьмуть навіть за роки': Світан назвав дві області, які має на меті окупувати РФ

Путін хоче повністю окупувати і приєднати до Росії дві області України.

https://glavred.net/ukraine/ne-vozmut-dazhe-za-gody-svitan-nazval-dve-oblasti-kotorye-hochet-okkupirovat-rf-10525133.html Посилання скопійоване

РФ намагається захопити дві області / Колаж: Главред, фото: Мінобороны РФ, 43 окрема механізована бригада

Росія має певні стратегічні цілі у війні проти України. Однією з таких цілей є повна окупація Донецької та Луганської областей з метою їх приєднання до РФ. Про це повідомив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 каналу".

Експерт зазначив, що Крим та ці дві області є ключовими у стратегії РФ і саме досягнення цих цілей може стати головною метою Росії в довгостроковій перспективі.

"Однією із завдань війни для РФ - це Крим, Донецька і Луганська області. Їх вони хочуть приєднати до РФ. Один із варіантів - це коли вони вийдуть на кордони цих областей. Але навряд чи Росія потім скаже, що росіяни не стріляють, а українці стріляють. На кодони Херсонської області вони навіть не думають вийти, бо нема можливості. Це саме по Запоріжжі. Росіяни не зможуть взяти ці регіони навіть за роки. А от планувати вихід на кордони Луганської та Донецької областей вони можуть", - сказав Роман Світан.

відео дня

Також генерал звернув увагу на оборонні можливості України, зауваживши, що окупанти на Донбасі не змогли прорвати першу лінію оборони. Однак за цією лінією залишаються ще дві лінії оборони, а тому українські сили продовжують успішно протистояти агресору, захищаючи територіальну цілісність країни.

Війна в Україні

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін наполягає на захопленні міст Авдіївка та Куп'янськ до президентських "виборів" у березні 2024 року. Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що для Путіна важливі певні дати.

Також генерал Микола Маломуж зазначив, що Росії не вдалося повністю використати свої можливості для просування на Авдіївському та Куп'янському напрямку. Він сказав, що у окупантів були обмежені ресурси та навіть при використанні більшої кількості сил, вони не зможуть захопити Авдіївку.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі про успішне відбиття одного з териконів у межах Горлівки. Він опублікував відео, де зазначив, що штурмові дії здійснили бійні штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та захопили позиції противника на цьому напрямку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.