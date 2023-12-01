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"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

Юрій Берендій
1 грудня 2023, 12:43
За словами голови Авдіївської МВА, в Донецьку поширюються чутки про те, що росіяни не зможуть втримати оборону міста до весни.
'Початок штурму Донецька': росіяни назвали дату початку битви за місто
Росіяни можуть не витримати наступу ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Донецьку починається паніка через розмови між бійцями російських Збройних сил. За його словами, ворожі військові вже сумніваються у здатності утримати оборону, готуючись до можливого штурму Донецька взимку. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Вони чекають, що найближчим часом буде якийсь переломний момент і їм все ж не втримати той умовний успіх, який вони мали на Авдіївському напрямку", — сказав він.

Голова міської військової адміністрації повідомив, що мешканці Донецька активно залишають місто. За його словами, причиною цього є те, що серед російських військовослужбовців ходять чутки, що оборона окупантів може не витримати тиску від Сил оборони України, і населення ризикує зіткнутися з Збройними силами України під Донецьком ще до приходу весни.

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"І люди це бачать — дійсно є паніка", — передав Барабаш.

За його словами, водії таксі з Харцизька та Макіївки вже відмовляються від поїздок до Донецька.

Керівник міськадміністрації повідомив, що протягом останніх кількох днів ситуація під Авдіївкою "значно загострилася". Зокрема, Збройні сили Російської Федерації збільшили кількість атак та штурмів.

"Дійсно, ситуація непроста і навряд чи найближчим часом стане легше", — підкреслив він.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Генштабі ЗСУ заначили, що російські окупанти здійснили наступальні дії на позиції Сил оборони України на багатьох напрямках, зокрема, на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та інших. Українські військові успішно відбили ці атаки.

За словами речника ОСУВ "Таврія" Олександра Штупуна, Авдіївський коксохімічний завод знаходиться під повним контролем Сил оборони України.

Він також додав, що росіяни в районі Авдіївки Донецької області збільшили інтенсивність своїх штурмових операцій. Противник інтенсифікував артилерійські та авіаційні удари. Також російські військові в деяких випадках використовують бронетехніку, яку Збройні сили України успішно знищують.

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