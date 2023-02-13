'Не тільки звільнення територій, а й посилення ЗСУ': Залужний поділився баченням перемоги України

Таку позицію Залужний висловив, поспілкувавшись телефоном зі своїм американським колегою Крістофером Каволі.

Залужний поділився баченням перемоги України / Офіс президента

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що перемога України у війні з Росією повинна означати не лише звільнення захоплених українських територій, а й посилення нашої армії, щоб країна-агресорка Росія більше ніколи не змогла напасти на Україну. Про це Залужний написав у Telegram.

Як зазначив головнокомандувач, таку позицію він висловив, поспілкувавшись телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Їхня розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

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Залужний та Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ поділився з американським колегою оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.

"Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", - написав Залужний.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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