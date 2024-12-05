Не тільки Донбас: військовий сказав, які регіони хоче захопити РФ

Сергій Філімонов переконаний, що російські окупанти не зупиняться навіть після захоплення Донбасу.

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Військовий назвав мету РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Російські окупанти хочуть окупувати не тільки Донецьку та Луганську області. Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов назвав цілі ворога. Про це повідомляє ТСН.

Він вважає, що РФ не зупиниться на окупації Донбасу і піде вперед. Ворог хоче захопити всю Україну.

"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто, якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і в Одесу, і в Київ, і у Львів. Тобто Росії не потрібна державність України. Росії потрібна ця територія і Росії потрібно знищити нашу державність", - сказав він. відео дня

При цьому росіяни не дивитимуться на те, хто саме стає їхньою ціллю. У ворога одна мета - вбивство українців.

"Їм головне знищити якомога більше українців, знищити нашу державність, знищити нас як націю, розкидати нас", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Курахівському напрямку тривають запеклі бої, проте ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Ворог уповільнив темпи наступу з півночі (Курахівське водосховище) і півдня (Сухі Яли).

Також росіяни масово залишають свої позиції в окупованій частині Херсонської області через свавілля командирів, повідомляє партизанський рух "Атеш". Дезертирство спровоковано груповими побиттями, погрозами відправити на смертельні завдання і цілодобовими чергуваннями.

Як повідомляв Главред, тривають важкі бої за селище Велика Новосілка, важливий стратегічний пункт на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупантам потрібно багато піхоти і вогневого ресурсу для захоплення цього населеного пункту, але його природні умови ускладнюють захоплення.

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