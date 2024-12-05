Не тільки Донбас: військовий сказав, які регіони хоче захопити РФ

Російські окупанти хочуть окупувати не тільки Донецьку та Луганську області. Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов назвав цілі ворога. Про це повідомляє ТСН.
Він вважає, що РФ не зупиниться на окупації Донбасу і піде вперед. Ворог хоче захопити всю Україну.
"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто, якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і в Одесу, і в Київ, і у Львів. Тобто Росії не потрібна державність України. Росії потрібна ця територія і Росії потрібно знищити нашу державність", - сказав він.відео дня
При цьому росіяни не дивитимуться на те, хто саме стає їхньою ціллю. У ворога одна мета - вбивство українців.
"Їм головне знищити якомога більше українців, знищити нашу державність, знищити нас як націю, розкидати нас", - додав він.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, на Курахівському напрямку тривають запеклі бої, проте ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Ворог уповільнив темпи наступу з півночі (Курахівське водосховище) і півдня (Сухі Яли).
Також росіяни масово залишають свої позиції в окупованій частині Херсонської області через свавілля командирів, повідомляє партизанський рух "Атеш". Дезертирство спровоковано груповими побиттями, погрозами відправити на смертельні завдання і цілодобовими чергуваннями.
Як повідомляв Главред, тривають важкі бої за селище Велика Новосілка, важливий стратегічний пункт на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупантам потрібно багато піхоти і вогневого ресурсу для захоплення цього населеного пункту, але його природні умови ускладнюють захоплення.
Читайте також:
- Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставини
- Ситуація важка: росіяни увійшли у важливий населений пункт перед Покровськом
- "Є ілюзія": Литва видала важливу заяву про закінчення війни в Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред