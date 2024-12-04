Відомі наміри РФ на найближчий час: як можуть змінитися глобальні обставини

Кирило Буданов доповів Володимиру Зеленському про ситуацію в Сирії та Грузії.

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Буданов доповів Зеленському про плани РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ГУР МО

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів президенту України Володимиру Зеленському про наміри РФ на найближчий час. Про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Мова йде про ситуацію в Сирії. Буданов доповів про те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини.

"А також була доповідь щодо ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", - сказав Зеленський. відео дня

Він анонсував санкції у відповідь на дії проросійської влади Грузії.

До того ж зазначається, що головком Сирський доповів про ситуацію на фронті, а також про посилення напрямків та постачання бригад.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Буданов доповів Зеленському про плани РФ / фото: скріншот

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