ЗСУ ліквідували окупанта Рожина / 93-я ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Збройні сили України ліквідували російського окупанта родом з Якутії Василя Рожина. У себе на батьківщині він прославився як поет, який писав вірші про кохання та тугу. Однак кар'єра поета, ймовірно, його не приваблювала, адже він пішов добровольцем на фронт.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, поет-окупант був родом із Верхоянська (Верхоянський улус Якутії).

"Вася був відкриттям весняної республіканської наради молодих письменників, його вірші були рекомендовані до видання окремою книгою", - сказали в спільноті якутських літераторів.

Вірш окупанта Рожина / скріншот

Зазначається, що Рожину було 32 роки, він був добровольцем. Це була його друга поїздка на фронт.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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