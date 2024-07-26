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Не стримала емоцій: дочка Фаріон висловилась в сторону ймовірного вбивці

Анна Косик
26 липня 2024, 14:32
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Софія Семчишин вимагатиме довічне ув'язнення для підозрюваного у вбивстві його матері Ірини Фаріон.
Ирина Фарион, София Семчишин, вероятный убийца
Дочка Фаріон пообіцяла боротися за довічне ув'язнення підозрюваного у вбивстві її матері / Колаж: Главред, фото: скріни з відео, Sofiya Semchyshyn

26 липня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу 18-річному дніпрянину у Галицькому суді Львова донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон звернулася до підозрюваного з емоційною промовою. У мережі опублікували відповідні кадри.

Жінка наголосила, що ймовірний вбивця "вирвав серце цілої нації" і вона зробить усе, аби життя хлопця закінчилось у в'язниці, тобто боротиметься за призначення довічного ув'язнення. Жінка також згадала слова мами.

"Ми будемо боротися до кінця. Бо мама казала, що потрібно триматися, боротися і, звичайно, ми переможемо", – додала вона.

відео дня

Окрім цього Семчишин заявила, що Ірина Фаріон напередодні вбивства не отримувала жодних погроз.

У відповідь на заяви дочки мовознавиці підозрюваний, судячи з відео, опублікованих у мережі, відреагував зухвало, показавши Софії язика.

Не стримала емоцій: дочка Фаріон висловилась в сторону ймовірного вбивці
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео звернення дочки Фаріон до ймовірного вбивці:

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

Нагадаємо, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, лікарі намагалися врятувати її життя, однак через декілька годин серце Фаріон зупинилося.

Майже одразу після повідомлення про стрілянину правоохоронці почали пошуки злочинця. Через деякий час з'явилася інформація, що на місці смертельного замаху на Фаріон правоохоронці знайшли 9-міліметрову гільзу. У поліції припускали, що у хлопця, якого фіксували камери відеоспостереження напередодні убивства, були спільники.

Через 6 діб після замаху, 25 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

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Ірина Фаріон новини України Убивство Ірини Фаріон
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