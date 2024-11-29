Може летіти 24 години: у Повітряних силах здивували заявою про Шахедів

Російські окупанти постійно атакують Україну великою кількістю ударних безпілотників.

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Шахеди можуть літати над Україною 24 години / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

РФ чи не щодня атакує Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У них значно збільшилася тривалість польоту. Начальник відділу зв'язків із громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш здивував даними. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він зазначив, що наразі є випадки, коли "Шахеди" літали над Україною цілу добу.

"Особисто я бачив понад 24 години. Він кружляв, над різними заказниками, заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго. - 24 години? - Ну десь так", - сказав Євлаш.

відео дня

Дивіться відео про польоти "Шахедів" над Україною:

Шахеди можуть літати над Україною 24 години / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, увечері, 28 листопада, країна-агресор атакувала Київ "Шахедами". У столиці було чути вибухи, по ворожих дронах працювала ППО.

У ніч на четвер, 28 листопада РФ атакувала Україну великою кількістю ракет і дронів. Загалом російські окупанти запустили по нашій державі 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Також відомо, що 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Українці чули вибухи. Після цього були введені екстрені відключення світла.

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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