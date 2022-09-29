"Не отримають нову територію України": Зеленський пригрозив Росії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

На спеціальному засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 вересня будуть прийняті рішення, які можуть стати реакцією на дії РФ.

У зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що завтрашній день стане ще одним кроком, який наблизить Україну до безпеки і миру, до відновлення територіальної цілісності нашої країни, "оскільки заради цього воюють і працюють мільйони українців".

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - підкреслив президент.

За словами президента, Росія не отримає нову територію України.

"Росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до будь-яких людських цінностей", - додав президент.

Варто відзначити, що російські пропагандисти повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 російський диктатор Володимир Путін у Кремлі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької області.



"Референдум" РФ

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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