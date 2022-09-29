Крім екстреного засідання РНБО: Зеленський скликав термінову Ставку верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Каже Великий Львів, воно відбудеться завтра, 30 вересня.

За словами Данілова, засідання Ставки верховного Головнокомандувача відбудеться раніше анонсованого термінового засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Термінове засідання РНБО

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі проінформовані про те, про що будемо завтра говорити на РНБО, і які рішення будемо приймати", - підкреслив Данілов.

Чим займається Ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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