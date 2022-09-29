Крім екстреного засідання РНБО: Зеленський скликав термінову Ставку верховного головнокомандувача

За словами Данілова, засідання Ставки верховного головнокомандувача відбудеться раніше анонсованого засідання РНБО.
Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Каже Великий Львів, воно відбудеться завтра, 30 вересня.
За словами Данілова, засідання Ставки верховного Головнокомандувача відбудеться раніше анонсованого термінового засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Термінове засідання РНБО
"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі проінформовані про те, про що будемо завтра говорити на РНБО, і які рішення будемо приймати", - підкреслив Данілов.
Чим займається Ставка верховного головнокомандувача
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.
У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
Референдум на захоплених територіях України
Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.
В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.
У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".
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