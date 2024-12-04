Не зброя, а декларація: військовий США назвав, що переламає хід війни в Україні

Надання дозволу на удари по РФ далекобійним озброєнням стало важливим кроком зі сторони США, проте для завершення війни Штати повинні зробити дещо інше.

https://glavred.net/ukraine/ne-oruzhie-a-deklaraciya-voennyy-ssha-nazval-chto-perelomit-hod-voyny-v-ukraine-10619630.html Посилання скопійоване

Перемога України має стати стратегією США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Що сказав Ходжес:

Жодна система озброєнь не стане вирішальною у війні

США повинні стратегічно задекларувати перемогу України

Україна отримала можливість знищувати "жирні" цілі РФ

Повномасштабна війна в Україні стала викликом не лише для самої країни, але й для її західних союзників, тому зараз ключовою задачею світу є питання її завершення.

Екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес розповів "РБК-Україна", що бойові дії дійшли до тієї фази, коли будь-яка найпотужніша зброя не може стати вирішальною.

відео дня

"Єдиним переломним моментом буде декларація про перемогу України як стратегічна мета Америки", - вважає військовий.

Однак це не означає, що нещодавнє рішення Штатів про надання дозволу на удари далекобійними американськими є безкорисним. Використання ATACMS, Storm Shadow і SCALP дозволяє українським військовим ефективніше завдавати ударів по штабах, логістиці та артилерії ворога.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Дозвіл на удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Напередодні стало відомо, що Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною.

Раніше також військовий аналітик Снєгирьов розповів, що дозвіл США на удари по РФ дозволив перехопити політичну ініціативу, яка була за Москвою, і фактично "завдав удару по Путіну його ж зброєю".

Читайте також:

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред