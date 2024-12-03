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"Є два варіанти": військовий розповів, як може закінчитись війна в Україні

Юрій Берендій
3 грудня 2024, 18:36
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Військові зазначають, що існує лише два сценарії закінчення війни в Україні, однак, лише один із них може бути позитивним для подальшої долі країни.
'Є два варіанти': військовий розповів, як може закінчитись війна в Україні
Військовий назвав 2 сценарії закінчення війни / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео, ОК "Захід"

Коротко:

  • Існує 2 сценарії закінчення війни в Україні
  • Перший варіант передбачає сценарій Ічкерії, другий - Хорватії 1995 року

Українські військові розглядають два можливі сценарії завершення війни. Перший передбачає, що після підписання мирного договору Росія через кілька років знову нападе, намагаючись повністю знищити Україну. Другий варіант передбачає проведення Україною військової операції зі звільнення окупованих територій за прикладом Хорватії. Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що в українському суспільстві тривають суперечки щодо того, як має завершитися війна: одні підтримують дипломатичний шлях, інші наполягають на військовому рішенні. Водночас погляди самих військових на це питання відрізняються.

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"Військові достатньо холодно розглядають війну та раціонально дивляться на всі проблеми. Бачимо 2 вирішення. Один є негативним для нас, інший – позитивним", – зазначив командир екіпажу БпЛА.

Військовий зазначає, що перший сценарій закінчення війни в Україні - негативний приклад Ічкерії, яка домовилася про мирний договір та припинення війни з Росією. Через кілька років Москва знову напала на країну, знищила її та повністю захопила. Це тепер квазіреспубліка, якою керує Рамзан Кадиров.

Друге, позитивний приклад Хорватії, коли на початку травня 1995 року хорватська армія провела наступальну операцію "Блискавка", під час якої, після 4 років сербської окупації, була звільнена Західна Славонія – регіон на півночі Хорватії.

"Якщо й будуть розпочинатися якісь мирні домовленості, вони мають бути лише в разі того, що українська армія буде найсильнішою армією Європи, максимально підготовленою і військові будуть не просто соціально захищені, мати хороші зарплати, а загалом будуть привілейованою частиною суспільства", – констатував Андрій Отченаш.

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це потребуватиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша — невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга — небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися у 2025 році, але підкреслив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

У цьому контексті колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала розглянути дипломатичні шляхи для завершення війни. В ефірі німецького телеканалу ZDF вона наголосила, що недопущення перемоги Росії є важливим не лише для України, а й для світового порядку.

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Хто такий Андрій Отченаш?

Андрій Отченаш - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ. Розпочав воювати у 2014 році у добровольчому батальйоні ОУН, передає Цензор.нет.

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