Путіна переграли: США хочуть завершення активних бойових дій в Україні - Снєгирьов

Останні рішення США та Росії у контексті війни в Україні показують підвищення ставок.

https://glavred.net/world/putina-pereigrali-ssha-hotyat-zaversheniya-aktivnyh-boevyh-deystviy-v-ukraine-snegirev-10617326.html Посилання скопійоване

Дозвіл на удари ATACMS по Росії посилив тиск на Путіна / Колаж: Главред, фото: US Army, kremlin.ru

Що сказав Снєгирьов:

США перехопили ініціативу у Росії

Тактику Путіна Штати використали проти нього ж самого

США намагаються тиснути на РФ задля припинення бойових дій

Після того, як країна-агресор Росія домовилася з Північною Кореєю про фактичний вступ військовослужбовців КНДР у війну проти України, у США вирішили таки надати дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

Таким чином Штати підвищили ставки у відповідь на такий же крок Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цей хід США дозволив перехопити політичну ініціативу, яка була за Москвою. Байден фактично "завдав удару по Путіну його ж зброєю", адже підвищення ставок у війні - улюблена тактика кремлівського диктатора.

ATACMS / Інфографіка: Главред

"Сам момент надання Україні дозволу бити територією РФ американськими ATACMS свідчить про перегляд Сполученими Штатами їх позиції і демонструють Росії готовність відповідати дзеркально і на заяви, і на дії росіян", - пояснив Снєгирьов.

Експерт вважає, що у такий спосіб США намагаються тиснути на агресора РФ у військово-політичному плані, щоб зрештою досягнути реалізації плану з завершення активних бойових дій на території України.

Дивіться відео про плани США на припинення агресії Росії:

Дозвіл США на удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії, мова йде про ATACMS.

Згодом, як писав Главред, американський генерал у відставці, колишній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна може підірвати нинішній контрнаступ Росії в Курській області за допомогою солідного запасу ракет.

Через декілька днів стало відомо, що Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред