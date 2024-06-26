"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї. Якщо Сеул зважиться на прямі постачання Україні, то Сеул може просто завалити ЗСУ озброєннями.

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Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Якщо Південна Корея зважиться напряму постачати Україні озброєння, то наша держава може отримати дуже багато зброї для боротьби з країною-агресоркою Росією.

Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї, і вона багато чого могла б передати нашій країні. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Раніше у Сеулі заявили, що можуть надати Україні озброєння в тому разі, якщо Москва передасть Пхеньяну високоточну зброю. Жданов вважає, що Південна Корея справді може передати нам зброю – за його словами, це абсолютно реальний сценарій.

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"Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї. Якби Сеул захотів, то озброїв би нас навіть без рішення Сполучених Штатів. Росія дійсно злякалася такого розвитку подій, і саме тому Путін назвав можливе постачання озброєнь Києву "великою помилкою", яка, за його словами, матиме для Сеула далекосяжні наслідки", – зазначив Жданов.

За словами військового експерта, Південна Корея може одягнути, взути і озброїти нашу армію. Ця держава виробляє власні танки, бойові літаки та артилерійські боєприпаси, причому за виробництвом боєприпасів країна посідає провідні позиції у світі.

"Наприклад, Польща, яка формує танкову дивізію у складі свого Народного війська, закуповує не американські Abrams, а південнокорейські K2 Black Panther. Також Варшава купує у Сеула самохідні артилерійські установки K9 Thunder", – сказав експерт.

Він наголосив, що Південна Корея має настільки серйозне військове виробництво, що навіть суховантаж об'ємом у 100 тисяч тонн вона будує за 18 місяців.

"І якщо Сеул увімкне свій конвеєр і зважиться на прямі постачання Україні, то нас просто завалять озброєннями. Примітно, що США вже викуповували у Південної Кореї боєприпаси і деякі зразки озброєнь для України, оскільки до останнього часу Сеул не розглядав можливість прямих постачань боєприпасів і загалом військової допомоги Києву", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

У Південній Кореї назвали Росії умову надання військової допомоги Україні без обмежень. Південна Корея не матиме жодних обмежень щодо допомоги Україні, якщо агресор Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю. Про це заявив глава управління національної безпеки адміністрації президента ЮК Чан Хо Чжин.

Раніше повідомлялося, що Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot. Друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну 21 червня на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

Також раніше повідомлялося, що США думають про відправку в Україну військових підрядників – стало відомо, як це допоможе ЗСУ. Білий дім близький до відправки в Україну американських військових підрядників. Про підготовку рішення щодо зняття існуючої заборони пише CNN з посиланням на чотирьох чиновників США.

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