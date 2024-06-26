УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

Альона Вороніна
26 червня 2024, 15:56
256
Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї. Якщо Сеул зважиться на прямі постачання Україні, то Сеул може просто завалити ЗСУ озброєннями.
Украинские военные, Олег Жданов
Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Якщо Південна Корея зважиться напряму постачати Україні озброєння, то наша держава може отримати дуже багато зброї для боротьби з країною-агресоркою Росією.

Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї, і вона багато чого могла б передати нашій країні. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Раніше у Сеулі заявили, що можуть надати Україні озброєння в тому разі, якщо Москва передасть Пхеньяну високоточну зброю. Жданов вважає, що Південна Корея справді може передати нам зброю – за його словами, це абсолютно реальний сценарій.

відео дня

"Південна Корея входить до п'ятірки країн-експортерів зброї. Якби Сеул захотів, то озброїв би нас навіть без рішення Сполучених Штатів. Росія дійсно злякалася такого розвитку подій, і саме тому Путін назвав можливе постачання озброєнь Києву "великою помилкою", яка, за його словами, матиме для Сеула далекосяжні наслідки", – зазначив Жданов.

За словами військового експерта, Південна Корея може одягнути, взути і озброїти нашу армію. Ця держава виробляє власні танки, бойові літаки та артилерійські боєприпаси, причому за виробництвом боєприпасів країна посідає провідні позиції у світі.

"Наприклад, Польща, яка формує танкову дивізію у складі свого Народного війська, закуповує не американські Abrams, а південнокорейські K2 Black Panther. Також Варшава купує у Сеула самохідні артилерійські установки K9 Thunder", – сказав експерт.

Він наголосив, що Південна Корея має настільки серйозне військове виробництво, що навіть суховантаж об'ємом у 100 тисяч тонн вона будує за 18 місяців.

"І якщо Сеул увімкне свій конвеєр і зважиться на прямі постачання Україні, то нас просто завалять озброєннями. Примітно, що США вже викуповували у Південної Кореї боєприпаси і деякі зразки озброєнь для України, оскільки до останнього часу Сеул не розглядав можливість прямих постачань боєприпасів і загалом військової допомоги Києву", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

У Південній Кореї назвали Росії умову надання військової допомоги Україні без обмежень. Південна Корея не матиме жодних обмежень щодо допомоги Україні, якщо агресор Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю. Про це заявив глава управління національної безпеки адміністрації президента ЮК Чан Хо Чжин.

Раніше повідомлялося, що Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot. Друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну 21 червня на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

Також раніше повідомлялося, що США думають про відправку в Україну військових підрядників – стало відомо, як це допоможе ЗСУ. Білий дім близький до відправки в Україну американських військових підрядників. Про підготовку рішення щодо зняття існуючої заборони пише CNN з посиланням на чотирьох чиновників США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Південна Корея військова допомога вторгнення Росії Олег Жданов
Реклама

Головне за день

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:27 Україна
Над містом стовп диму: Харків під масованим ударом

Над містом стовп диму: Харків під масованим ударом

16:50 Україна
"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

15:56 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Справжня кабачкова ікра - правильний рецепт: просто і шалено смачно 8676

Справжня кабачкова ікра - правильний рецепт: просто і шалено смачно

Чоловічок начебто віруючий : Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ 2229

"Чоловічок начебто віруючий": Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ 2037

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ

Це було вночі : Олена Зеленська не стримала емоцій - причина 1152

"Це було вночі": Олена Зеленська не стримала емоцій - причина

Останні новини

18:10

Бронь від мобілізації тепер відображається у "Резерв+": як оновити документ

18:07

Щасливчиками не стануть: 5 знаків зодіаку, на яких у липні чекають неприємностіВідео

17:45

Єва Бушміна розповіла, як стала "заручницею" Меладзе та його ВІА Гри

17:38

Не вода: який напій найкраще допомагає побороти спеку - свіжість моментальна

17:37

"Мова піде про програш": Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну

Захід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - ЖдановЗахід поставив на перемогу України, Південна Корея здатна завалити ЗСУ озброєннями - Жданов
17:33

Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення

17:27

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:09

Ви лідер чи романтик: про які риси характеру розповідає почерк людиниВідео

16:50

Над містом стовп диму: Харків під масованим ударомФото

Реклама
16:49

"Мамо! Я вдома, я в Україні!": історія звільненого з полону оборонця Маріуполя

16:45

Жінка відкрила валізу після поїздки в Африку і знайшла "волохатого попутника"

16:41

Дуже важливий ритуал: що потрібно обов'язково викинути 27 червня

16:14

Жданов знайшов протиріччя у підтримці Китаєм Росії: на що Пекін розраховує

16:09

Племінник Ольги Сумської розкрив деталі сімейного конфлікту через Тоню ПапернуВідео

15:58

"Бам... все зникло": чоловік показав, як можна прибрати подряпини на машині

15:56

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

15:48

Стане тільки гірше: чому не можна поливати собаку водою у спекуВідео

15:37

Можлива війна Китаю і США: Жданов насторожив сценарієм протистояння країн

15:28

"Було озвучено чітко": у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО"

15:26

Ризик для агресора: в РФ проблеми з в'язнями, яких відправили воювати в Україну

Реклама
15:25

Справа Тищенка. Чи послідує СІЗО після домашнього арештуФото

15:17

Як піти на друге побачення: три чарівні слова, які утримають його "на гачку"

15:10

"Справжній велетень": в США помер найвищий у світі собака - як він виглядавВідео

14:56

У Сергія Жадана роман із відомою депутаткою - блогер

14:51

Битва за Часів Яр: ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону – Bild

14:41

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історикаВідео

14:36

"Гай дитячих снів" і "Потяг додому": проєкти 1+1 media та Київстар ТБ здобули першість у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY

14:23

Чому джинси роблять синіми: цікаві відповіді на просте запитання

14:20

Чому казати "все рівно" – велика помилка: який вислів потрібно використовуватиВідео

14:04

Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

13:33

На кожну ракету ППО припадає по 5-6 ракет із РФ: у ДТЕК приголомшили заявою

13:26

Нова українська соціальна мережа - Pleex новости компании

13:21

Вдарить +31 градус, але не всюди: де в Україні будуть дощі

12:53

Особливо важке завдання: в ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовцівФото

12:45

Готується простіше простого: ніжний десерт "Смажене молоко"Відео

12:41

Дочка Лізи Ющенко носить прикрас на 400 000 гривень на одній руці

12:40

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024Відео

12:20

У Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні: як відреагували в ОПУ

11:59

Масштабна кіберзасідка: в Forbes розкрили таємну тактику РФ на початку війни

11:55

Українцям хочуть підвищити податки: скільки доведеться платити - ЗМІ

Реклама
11:35

У НАТО новий генсек: хто ним став і коли почне виконувати обов’язки

11:35

Повна деменція: у зірки "Щоденника пам'яті" діагностували хворобу Альцгеймера

11:25

"Московська" донька Ольги Сумської вийшла на зв'язок і показалася з чоловіком-росіянином

11:21

Тімур Мірошниченко поділився сприятливим прогнозом про четверту дитинуВідео

11:16

Як відклеїти етикетку від скляної банки - не залишиться й липких слідів

11:12

Після скандалу: Зеленський представив Андрія Гнатова військовим на ДонеччиніФото

11:03

Кому місяць принесе багатство, а кому - кохання всього життя: названо щасливчиків липняВідео

10:56

Експерт пояснив, чому Кремль не зміг утримати ситуацію в Дагестані

10:40

Починається переможний період: астролог назвала місяць завершення війни

10:38

Китайський гороскоп на завтра 27 червня: Свиням - проблеми у стосунках, Тиграм - крута можливість

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти