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Начштабу "Азов" заявив на командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Содоля: що відомо

Яна Ставська
24 червня 2024, 16:19оновлено 24 червня, 18:09
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Богдан Кротевич, зокрема, просить перевірити Содоля на співпрацю з Росією, пояснює УП з посиланням на свої джерела.
Начштабу
На Содоля написали заяву у ДБР / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Кротевича, Телеграм Сергія Стерненка, Телеграм Геннадія Труханова

Начальник штабу бригади "Азов" НГУ Богдан Кротевич (позивний "Тавр") подав заяву до ДБР з вимогою розслідувати дії одного генерала, прізвище якого він не назвав. Українська правда, посилаючись на джерела, пише, що ідеться про командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

У Telegram Кротевич запевнив, що зважився на написання листа у ДБР, оскільки всі інші варіанти уже були випробувані, однак безуспішно.

"Тому відверто заявляю - я старався (не тільки я, це факт, але кажу за себе), казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, даючи свідчення по тих справах, по яких я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, "військові злочини". Але, мабуть, більшості було (неценз., - Главред)", - висловився Кротевич.

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Хто такий Богдан Кротевич

Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Кротевич народився 26 березня 1993 року в місті Ізмаїл, Одеська область. Згодом разом із сім'єю переїхав до міста Сімферополь, Крим.

Навчався в Сімферопольській школі мистецтв. Закінчив факультет суднознавства Київської державної академії водного транспорту.

Брав участь у Революції Гідності у складі Правого Сектора.

З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі".

21 вересня 2022 року звільнений із російського полону.

Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов".

Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов".

Нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;
  • нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

"Тавр" не назвав прізвища генерала, щодо якого вимагає розслідування, однак додав, що той "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. На даний момент це, (неценз., - Главред), єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи (неценз., - Главред)", - написав Кротевич.

За даними джерел УП, ідеться про генерала Юрія Содоля. Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Втрата позицій, які були за ЗСУ з 2014 року

Начштабу
Прорив оборони під Торецьком / Фото: DeepState / Фото: DeepState

Розголосу заяви Кротевича у ДБР передував інший скандал з Содолем. Три дні тому нардепка Марʼяна Безугла звинуватила генерала у навмисних діях, підсумком яких став прорив росіянами ділянки, яку займали ЗСУ з 2014 року, на Торецьк.

За словами Безуглої, Содоль нібито знехтував даними розвідки - "і за добу до прориву знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність".

Сам генерал тим часом, зауважила вона в окремому пості, "пиячив в Одесі".

Начштабу
На фото - Содоль у компанії з Олегом Стратієвським, який очолював Приморський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області під час проросійських заворушень в місті / Скріншот Главреда

"Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога", - підкреслила депутатка.

Своєю чергою, аналітики DeepState, аналізуючи ситуацію на Торецькому напрямку, зауважували, що "про достеменну причину провалу оборони поки що невідомо".

Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окупанти будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви у вказаний район. Їхня мета очевидна - зайняти Торецьк, пояснювали OSINT-дослідники.

Хто такий Юрій Содоль - чому громадськість "проти"

Президент Володимир Зеленський 11 лютого 2024 року призначив командувачем Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, який раніше очолював Морську піхоту, а у квітні 2024 став керівником ОСУВ "Хортиця".

Депутатка Безугла після поїздки на фронт у травні 2024 року розкритикувала Содоля, назвавши його "злочинцем", а також звинуватила у тому, що він всюди ставить "своїх" людей.

Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко назвав таке рішення "кадровою катастрофою". Він додав, що той "ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова".

До цього Стерненко звинувачував Содоля у неналежному забезпеченні бійців ЗСУ, які билися у Кринках, що призвело до втрат.

Підозру громадськості щодо звʼязків Содоля з росіянами посилило нещодавно опубліковане фото, на якому генерал вручав відзнаку меру Одеси Геннадію Труханову, якого активісти називають проросійським.

Військове керівництво наразі жодним чином не коментувало скандал з генералом.

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