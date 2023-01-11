"Не треба робити з цього катастрофи": експерт спрогнозував здачу Соледара

Зараз і Соледар, і Бахмут є гарячими точками, стратегічна динаміка зберігається саме на користь України, сказав експерт.

Черник / УНІАН, скріншот з відео

Військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю Главреду розповів, які шанси у Росії захопити місто Соледар.

"Чим це все завершиться, поки важко сказати. На цю хвилину оперативного оточення немає, ЗСУ дають гігантську відсіч ворогу. І, на мій погляд, Соледарсько-Бахмутська дуга - це своєрідний Верден, де в 1916 році німці і французи з'ясовували стосунки під час Першої світової війни. Та битва вийшла з нульовою сумою, тому що в ній не здобула перемогу жодна зі сторін, але в ній Німеччина підірвала свої стратегічні бойові сили. І від генерації наступу і успіху вони поступово перейшли до відступу, а потім і до поразки. Тому, на мій погляд, ця точка на східному плацдармі є такою, де перемелюється стратегічний потенціал РФ. Чи можливий тактичний відхід з Соледара? Так, але не треба робити з цього катастрофи. Тому що якщо обидва міста зруйнують до фундаменту, як це сталося в Сєвєродонецьку, то не буде логіки в їх утриманні", - говорить експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Експерт нагадав, як вплинув відхід ЗСУ з Сєвєродонецька.

"Але до цього ще далеко. Тим більше, як ми пам'ятаємо, після відходу з Сєвєродонецька буквально за місяць ЗСУ показали блискучу операцію на Харківщині, а згодом і на Херсонщині. Війна - це шлях обману, це неймовірно динамічне явище. І незважаючи на те, що зараз і Соледар, і Бахмут є гарячими точками, стратегічна динаміка зберігається саме на користь України. І те, що друга армія світу за новими обчисленнями не може завдати вогневого ураження п'ятнадцятій армії – це саме по собі феномен", - додав він.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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