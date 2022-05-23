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Не можуть утримати позиції: окупанти створили в двох областях 19 "комендатур"

23 травня 2022, 19:37

Ворог продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України.

військові РФ, окупанти
Окупанти / УНІАН

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 так званих "комендатур".

Як повідомляється в оперативному зведенні Генерального штабу, тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України.

"Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили 19 так званих "комендатур",– йдеться у зведенні.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують ізолювати райони ведення бойових дій. Ворог завдає ракетних ударів по об'єктах інфраструктури.

У північно-західній частині тимчасово окупованого Криму ворог розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400. Росіяни хочуть наростити систему протиповітряної оборони.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, вони системно вживають алкогольні напої, є дезертирство.

Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність атак на позиції Сил оборони України.

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.

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