Кінець війни після смерті Путіна: Подоляк прокоментував наскільки це можливо

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував можливіть закінчення війни після смерті Путіна. Він вважає, що його смерть почне деструктивні процеси в РФ.

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Подоляк прокоментував чи закінчиться війна після смерті Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Михайло Подоляк висловив думку, що смерть Путіна може викликати політичні перетворення в самій Росії, але ця подія не припинить війну з Україною. Також на його думку, смерть Путіна може призвести до дезорганізації російської армії. Таку думку висловив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Це ілюзія, безумовно, війна не закінчиться, тому що Путін – це тільки один із елементів цієї війни, а в цілому – російська еліта, російські спільноти, ключова російська сутність в тому, щоб проводити цю війну", – каже Подоляк.

Він висловив припущення, що смерть Путіна може спровокувати інтриги та переворотні процеси в самій Росії. Впливові особи, відомі як "вежі Кремля," можуть розгорнути внутрішню боротьбу, конфліктувати між собою та боротися за владу.

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"Це непогані процеси, це процеси деструкції. Але я б хотів, щоб ми не жили в тих ілюзіях, що як тільки з Путіним щось відбудеться, це відразу приведе до фіналу війни. Ні, це пришвидшить фінал війни. Але ключовим елементом фіналізації війни є виключно Україна. Україна має довести на полі бої, що Росії не існує як держави, яка міфологічно "продавала" свою силу", – пояснив радник голови ОП.

На його думку, смерть Путіна і конфлікт між російськими елітами за контроль над владою призведуть до дезорганізації російської армії в Україні.

"Незрозумілих рішень буде набагато більше. Лояльність армії – взагалі зникне. Як тільки почнуться оці "боярські битви", це буде означати, що по всій Росії приватні армії почнуть між собою воювати. І тоді певні частини з лінії фронту можуть в ці війни заходити, перебазуючись туди – на територію Російської Федерації", – підсумував Подоляк.

Хвороба Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Володимира Путіна увечері 22 жовтня стався серйозний напад – кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати.

Також, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що російський диктатор Володимир Путін відчуває проблеми зі зловживанням наркотичними засобами.

Водночас, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна вже починають усвідомлювати, що країна-агресорка Росія програє війну проти України. Як зазначив секратар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, у Росії вже відбулися події, які вказують на те, що глава Кремля приречений на поразку. А люди, які перебувають у найближчому оточенні Путіна, дедалі більше усвідомлюють, що у Росії немає жодних перспектив виграти війну проти України.

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