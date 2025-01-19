"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

Важливо:
- ЗСУ змусили ворога зняти частину військ РФ з головних напрямків
- Армія України випередила наступ ЗС РФ на Суми
Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Ворог не очікував, що в України є вільні боєздатні бригади після окупації Авдіївки, підкреслив він в інтерв'ю ТСН.Тиждень.
"Планувалося два головні удари: на Харків і Суми. Коли ми почали виводити частини (з Авдіївки - ред.), противник прийняв рішення наступати силами, які були у нього в розпорядженні. Це близько 43 тисяч, розгорнутих у районі Бєлгорода на Харківському напрямку. І 26 тисяч на Сумському напрямку", - пояснив головком ЗСУ.
Він зазначив, що з червня противник перейшов до наступу всією лінією фронту, і ЗСУ необхідно було відволікти сили противника і змусити його зняти частину військ із головних напрямків.
"По-друге - нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках. Тоді, під час детального аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивести 3 бригади десантно-штурмових військ і ще кілька доукомплектованих бригад і провели цю наступальну операцію", - пояснив український воєначальник.
За його словами, це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була змушена вести оборону на своїй території.
"Вони були змушені перекинути на інші напрямки 67 тисяч найкращих бійців. І те, що залишилося від 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців", - додав Сирський.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки в Курській області. До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.
Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ пішли в масштабний наступ у Курській області. Українські військові завдали удару відразу на декількох напрямках.
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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