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"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

Олексій Тесля
19 січня 2025, 22:23оновлено 19 січня, 22:54
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ЗСУ необхідно було відволікти сили противника і змусити його зняти частину військ з головних напрямків.
Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський розповів про операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Важливо:

  • ЗСУ змусили ворога зняти частину військ РФ з головних напрямків
  • Армія України випередила наступ ЗС РФ на Суми

Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ворог не очікував, що в України є вільні боєздатні бригади після окупації Авдіївки, підкреслив він в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

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"Планувалося два головні удари: на Харків і Суми. Коли ми почали виводити частини (з Авдіївки - ред.), противник прийняв рішення наступати силами, які були у нього в розпорядженні. Це близько 43 тисяч, розгорнутих у районі Бєлгорода на Харківському напрямку. І 26 тисяч на Сумському напрямку", - пояснив головком ЗСУ.

Він зазначив, що з червня противник перейшов до наступу всією лінією фронту, і ЗСУ необхідно було відволікти сили противника і змусити його зняти частину військ із головних напрямків.

"По-друге - нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках. Тоді, під час детального аналізу, було знайдено слабке місце на Курському напрямку. Ми змогли вивести 3 бригади десантно-штурмових військ і ще кілька доукомплектованих бригад і провели цю наступальну операцію", - пояснив український воєначальник.

За його словами, це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була змушена вести оборону на своїй території.

"Вони були змушені перекинути на інші напрямки 67 тисяч найкращих бійців. І те, що залишилося від 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців", - додав Сирський.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки в Курській області. До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ пішли в масштабний наступ у Курській області. Українські військові завдали удару відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони просунулися вперед у трьох районах Курської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Українці досягли успіхів на північному сході від Суджі.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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