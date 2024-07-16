Другий саміт миру: у США відповіли, чи підтримують участь країни-агресора РФ

Метью Міллер наголосив, що Україна "сама вирішує, коли, як і в якій формі почати дипломатичні переговори", а США "підтримають, якщо вони виберуть цей шлях".

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У Держдепі США висловилися про ініціативу України щодо запрошення на другий саміт миру представників РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Вашингтон підтримає рішення Києва про залучення країни-агресора РФ до проведення другого саміту миру, якщо участь представників Росії в майбутньому заході ініціює українська сторона. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, під час візиту українського президента Володимира Зеленського до США обговорювали питання запрошення РФ на другий мирний саміт.

"Це те, що ми обговорювали. Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, яке має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", - сказав представник Держдепу на брифінгу у Вашингтоні.

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Міллер наголосив, що Україна "сама вирішує, коли, як та в якій формі почати дипломатичні переговори", а влада США - як партнер і помічник - "підтримають їх, якщо вони виберуть цей шлях".

"Ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії", - зазначив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, і "якщо і коли вони вважатимуть подальші дипломатичні кроки з Росією доречними, ми підтримаємо їх у цьому рішенні".

"Ми завжди вважали, що рішення про дипломатію навколо цього конфлікту мають ухвалюватися Україною, де Україна є "біля керма". І тому, коли вони та якщо вони хочуть запросити Росію на той саміт, звичайно, ми це підтримуємо", - сказав Міллер.

Декларація саміту миру - основні пункти / Инфографика: Главред

Другий саміт миру і можлива участь Росії

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" та не захоче приїхати.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним, доки російський диктатор не змінить свою поведінку. Про це глава Білого дому сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я не бачу причин говорити з Путіним просто зараз. Не так багато він готовий зробити в сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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