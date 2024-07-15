Зеленський терміново змінив військовий склад Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський указом вивів зі складу Ставки декількох чиновників.

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Зеленський змінив склад Ставки / колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 липня, вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.

Згідно із указом №457/2024 на сайті Офісу президента, Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

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Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що на Ставці Зеленського ухвалили важливі рішення. Також на засіданні Зеленського обговорили і саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Була підготовлена і дуже сильна безпекова угода для України.

Володимир Зеленський терміново скликав Ставку та заявив про "окупацію" Рижівки та наступ на Сумщину. Він повідомив, що на південних напрямках ситуація загалом без змін, але ЗСУ продовжують посилювати позиції.

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