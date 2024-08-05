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"Не має відчуття жодної провини": донька Фаріон висловилась про ймовірного вбивцю

Руслана Заклінська
5 серпня 2024, 11:12
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Випадок в суді, коли хлопець показав язика, лише показав його "справжнє обличчя", зазначила Софія Особа.
'Не має відчуття жодної провини': донька Фаріон висловилась про ймовірного вбивцю
Софія Особа відповіла, що хотіла б сказати батькам підозрюваного у вбивстві Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/sofiya.semchyshyn, facebook.com/farioniryna

Донька відомої української мовознавиці Ірини Фаріон поділилася своїми думками про підозрюваного у вбивстві її матері - В'ячеслава Зінченка. Софія Особа підкреслила, що, скоріш за все, їй нічого не хотілося б говорити батькам хлопця. Про це вона розповіла в інтерв'ю "УНІАН".

"Напевно, нічого б не сказала… Мала б сказати, що вони виховали вбивцю, але вони і самі розуміють, кого виховали. Якби я їх побачила, я б не підійшла", - сказала Софія.

Донька Фаріон зазначила, що хотіла побачити людину, яка вбила її маму. За її словами, для неї головне було – поговорити з ймовірним вбивцею, щоб потім "мати, що сказати своїм дітям". Софія Особа зазначила, що Зінченко веде себе надто самовпевнено і не демонструє жодного почуття провини за скоєний злочин.

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"Я відчула, що він не має відчуття жодної провини, він почувається самовпевнено. Людина, яка може підійти впритул і в когось вистрелити – це не людина, і навіть не тварина. Це істота, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, бо мова – це зброя", - наголосила жінка.

Донька відомої мовознавиці зауважила, що у підозрюваного вона побачила порожнечу в очах. Жінка вважає, що поведінка Зінченка в суді, зокрема показування язика, лише продемонструвала його "справжнє обличчя".

"На нього навіть не вплинуло, коли я запитала, що б він відчував, якби вбили його батьків... Ми будемо вимагати найвищу міру покарання, довічно", - додала Софія Особа.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Вона загинула після вогнепального поранення голови.

25 липня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Мати 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Олена Зінченко заперечує причетність свого сина до злочину. Вона стверджує, що В'ячеслав Зінченко не мав жодних мотивів або досвіду стрільби. Олена зазначає, що син приїхав до Львова для відпочинку і зустрічі з друзями, і переконана, що він не міг вбити людину.

Як повідомляв Главред, 3 серпня у підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки.

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