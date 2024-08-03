Арештували навіть зубну щітку: у підозрюваного у вбивстві Фаріон провели обшуки

У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки. Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт особистих речей В'ячеслава Зінченка. Про це відомо з матеріалів суду наданих виданню "Українські Новини".
Зазначається, що під час обшуку, який був проведений 25 липня у домі Зінченка, були вилучені різноманітні предмети, зокрема:
- дві пари кросівок (чорно-червоні з емблемою "climacool" та чорно-білі "Nike" розміром 45);
- дві пари носків білого кольору;
- зубна щітка білого кольору "Parodontax";
- ноутбук "ASUS UX430U" з зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш-носії ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");
- системний блок "GOODMAX" чорного кольору;
- сім-картка "Лайф";
- блокнот на пружині з рукописним текстом;
- банківська картка "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
- коробка з-під мобільного телефону "redmi 6";
- флеш-носій "Verbatim 4Gb";
- простирадло голубого кольору та наволочка з подушки;
- мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.
Повідомляється, що арешт майна був накладений за клопотанням слідчого в рамках розслідування справи.
Хто така Ірина Фаріон?
Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".
Вбивство Ірини Фаріон - що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Вона загинула після вогнепального поранення голови.
25 липня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.
Крім того, правоохоронці знайшли будинок на околицях Львова, яким міг користуватися В'ячеслав Зінченко - підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У помешканні виявили низку речей, на які вже накладено арешт.
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