"Не готові платити за всіх": у Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні

Міністр фінансів Німеччини переконаний, що європейські країни замало роблять для підтримки України у її боротьбі проти країни-агресорки Росії.

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У Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, pixabay

У Німеччині закликали європейських партнерів збільшити підтримку України, яка захищається від країни-агресорки Росії. З відповідною заявою виступив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє німецький телеканал n-tv. Німецький міністр зазначив, що зараз країни Європи роблять замало.

Лінднер під час виступу на конференції Європейської ліберальної партії у Берліні заявив, що європейські партнери "замало роблять" для України, і закликав уряди держав Європи надавати більше допомоги українському війську.

Він нагадав, що Німеччина зараз надає половину допомоги, яку Україна отримує від Європи. У той же час він наголосив, що його держава не відмовляється від своїх зобов’язань і за потреби "мобілізується ще більше".

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Проте Лінднер також наголосив, що Німеччина не готова платити за всіх і нарощувати власні витрати, "щоб інші могли й надалі робити занадто мало". Він зазначив, що Європа є спільнотою цінностей "і це має бути доведено в цю годину".

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що прем’єрміністр України Денис Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України. За його словами, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки України Ukraine Facility терміном на 4 роки. Сума підтримки має становити 50 мільярдів євро. Попередньо, надання допомоги схвалили 27 країн-членів ЄС.

Також повідомлялося, що у США досягли угоди щодо кордону, від якої залежить надання Сполученими Штатами допомоги Україні. У Сенаті США вирішили погодитися з розширенням повноважень держави для обмеження нелегального потоку мігрантів на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння. Україні передадуть системи і техніку, які грецька армія вже не використовує. Рішення прийняли після схвалення США продажу Греції винищувачів F-35.

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