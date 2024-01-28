"Не готові платити за всіх": у Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні

У Німеччині закликали європейських партнерів збільшити підтримку України, яка захищається від країни-агресорки Росії. З відповідною заявою виступив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє німецький телеканал n-tv. Німецький міністр зазначив, що зараз країни Європи роблять замало.
Лінднер під час виступу на конференції Європейської ліберальної партії у Берліні заявив, що європейські партнери "замало роблять" для України, і закликав уряди держав Європи надавати більше допомоги українському війську.
Він нагадав, що Німеччина зараз надає половину допомоги, яку Україна отримує від Європи. У той же час він наголосив, що його держава не відмовляється від своїх зобов’язань і за потреби "мобілізується ще більше".
Проте Лінднер також наголосив, що Німеччина не готова платити за всіх і нарощувати власні витрати, "щоб інші могли й надалі робити занадто мало". Він зазначив, що Європа є спільнотою цінностей "і це має бути доведено в цю годину".
Військова допомога Україні
Раніше повідомлялося, що прем’єрміністр України Денис Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України. За його словами, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки України Ukraine Facility терміном на 4 роки. Сума підтримки має становити 50 мільярдів євро. Попередньо, надання допомоги схвалили 27 країн-членів ЄС.
Також повідомлялося, що у США досягли угоди щодо кордону, від якої залежить надання Сполученими Штатами допомоги Україні. У Сенаті США вирішили погодитися з розширенням повноважень держави для обмеження нелегального потоку мігрантів на кордоні з Мексикою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння. Україні передадуть системи і техніку, які грецька армія вже не використовує. Рішення прийняли після схвалення США продажу Греції винищувачів F-35.
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