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"Не формат ЦУМу": у Києві охоронець ТЦ виганяв відвідувачів з плакатами про полонених

Руслана Заклінська
29 липня 2024, 09:51
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Охоронець заявив, що ЦУМ - це "не місце, щоб нагадувати про військовополонених" та додав, що це нагадування "ніяк не допоможе" їм.
'Не формат ЦУМу': у Києві охоронець ТЦ виганяв відвідувачів з плакатами про полонених
У київському ЦУМі розгорівся скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У столичному ЦУМі представник служби безпеки виганяв кількох відвідувачів, які тримали плакати на підтримку звільнення українських військовополонених. Після обурення громадськості охоронця звільнили. Про це йдеться в офіційній заяві ЦУМу.

У Києві пройшла акція за звільнення військовополонених, її учасники тримали плакати на підтримку воїнів, яких утримує Росія. Після мітингу деякі активісти зайшли до київського ЦУМу на каву, де й стався конфлікт з охоронцем.

Одна з жінок, яку не пропустив охоронець, розповіла, що представнику служби безпеки не сподобалися плакати, адже це "не формат ЦУМу". Пізніше на відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як той самий охоронець спілкується з людьми, які вже сидять біля фудкорту.

відео дня

"Картоночка у вас дуже зайнятна", - сказав охоронець.

Активістки пояснили, що плакати нагадують про українських військовополонених і нічого зайнятного в цьому не бачать. Натомість охоронець відповів, що ЦУМ "не місце для нагадування про військовополонених", посилаючись на "банальні правила цього закладу".

"Ваше нагадування про людей у полоні ніяк не допоможе", - сказав охоронець у розмові з відвідувачами та додав, що вони можуть заважати "своїми посланнями" іншим відвідувачам.

Тоді жінки попросили залишити їх у спокої. Охоронець, отримавши вказівки у навушник, відійшов.

Дивіться відео скандального інциденту в ЦУМі:

Реакція ЦУМу

У ЦУМі відреагували на інцидент, назвавши його "прикрим", а дії охоронця - "абсолютно неприпустимими". У закладі підкреслили, що не поділяють "приватної думки працівника служби безпеки".

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось. І не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ" , - йдеться у повідомленні.

Що таке ЦУМ?

ЦУМ Київ (Центра́льний універса́льний магази́н Києва) — універмаг класичного формату, розташований на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик у Києві. Збудований у стилі ар-деко у 1936 — 1939 роках. У 2012 — 2016 роках була проведена реконструкція зі збереженням історичного фасаду будівлі (1939) в незмінному вигляді, пише Вікіпедія.

Інциденти з охоронцями - новини за темою

Нагадаємо, у Дніпрі "охоронці Миколи Тищенка" побили добровольця та бійця підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв зі сім'єю. Інцидент стався під час суперечки з Тищенком, який нібито приїхав у місто перевірити "центри шахрайства".

Також минулого року українській співачці та блогерці Анні Трінчер довелося зіштовхнутися з агресією охоронця. Під час відеозйомки біля столичного житлового комплексу охоронець почав її виганяти, стверджуючи, що це приватна територія. Трінчер заявила, що охоронець обізвав її "тупою" та погрожував фізичною розправою.

Як повідомляв Главред, співачка Дуа Ліпа та її хлопець Каллум Тернер прибули на вокзал Парижа, щоб вирушити до Лондона. Під час їхньої прогулянки вокзалом одна з прихильниць намагалася сфотографувати пару, але охоронець співачки грубо відштовхнув її і вибив телефон з рук.

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