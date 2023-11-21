Повний обвал південного плацдарму: полковник ЗСУ повідомив про успіх на фронті

Українські військові успішно захопили та утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини. У ЗСУ є можливість повністю обвалити південний напрямок фронту.

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ЗСУ можуть повністю обвалити південний плацдарм - полковник ЗСУ / 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ВС України

Військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник зазначив, що ЗСУ мають всі шанси обвалити південний плацдарм ворога. За його словами, в подальшому, українські військові можуть розширити свій наступ до Молочного лиману, таким чином відрізавши сухопутний коридор до Криму. Про це він розповів в ефірі "24 каналу".

"Передумови обвалити Південний плацдарм є. Коли це станеться – не візьметься прогнозувати найсвітліший розум", – констатував Черник.

Імовірно, це й був початковий план українського командування. Однак його виконання тимчасово призупинили через події, пов'язані з підривом Каховської гідроелектростанції російськими силами.

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На південному фронті тривають інтенсивні бої, адже саме там російські окупанти сконцентрували свої основні сили.

"Бої відбуваються кожен день, немає жодного тихого дня, ночі чи навіть години. Але противник там сконцентрував чи не найбільше своє угруповання, бо прекрасно усвідомлює, що буде, якщо "лінію Суровікіна" ми таки доб'ємо. Ми зараз десь посередині. Загальна її ширина в межах 25 кілометрів. Ми десь на 12-13 кілометрі, в другій лінії. Друга лінія - головна. Там велетенська мережа шанців, окопів, ДОТів, є навіть підземні тунелі. Це доконаний факт - росіяни вміють окопуватися. Тут тільки війна малих груп. Я не візьмуся прогнозувати, як довго це буде тривати, але рано чи пізно шальки хитнуться на чиюсь користь", - наголосив Петро Черник.

Він також вказав, що російські війська в цьому районі влаштували традиційну оборону за зразком Другої світової війни, яка включає три лінії.

"Перша - лінія забезпечення, мінні поля, "зуби дракона" і все, що вибухає. Ми її в цьому окремому плацдармі пройшли. Друга лінія є найсерйознішою - шанці, окопи, ДОТи і тому подібне. Тут знаходиться головний особовий склад, обладнані позиції для артилерії, уся бронетехніка. Це велетенська павутина. Наступна лінія - тилові позиції. Зараз у другій лінії точаться дуже важкі бої", - підкреслив військовий аналітик.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Бойові дії на південному напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти не здають свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Як вказує військово-політичний експерт Олександр Коваленко, командування Збройних Сил Росії створило тактичні групи, які мають на меті протистояти просуванню Збройних Сил України на південному напрямку.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що протягом останньої доби противник втратив 3 танки та понад 550 військовослужбовців.

Представниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що російські окупанти скоротили кількість атак з використанням керованих авіабомб на півдні через погіршення погодних умов.

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