Не дешевше 95 гривень за кілограм: українці змушені втридорога купувати вітчизняні огірки

В Україні подорожчали тепличні огірки / УНІАН

Ціна на тепличні огірки в Україні різко пішли вгору. Причиною цьому експерти називають те, що більшість тепличних комбінатів в країні працює на газовому опаленні.

Крім подорожчання собівартості на вартість вплинуло зменшення пропозиції імпортованих огірків. Зокрема, через снігопади в Туреччині поставки овочів з цієї країни ускладнилися, пишуть аналітики EastFruit.

"Перші партії гладких огірків надійшли на ринок по 80-82 грн за кілограм (2,86-2,93 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж на перші партії цієї продукції минулого року. Більш різко зросла ціна огірка з пухирчастою поверхнею, і при цьому зростання цін в даному сегменті триває. Так, тепер тепличні комбінати готові відвантажувати пухирчастий огірок не дешевше 90-95 грн за кілограм (3,22-3,40 долара за кілограм), що в середньому на 17% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

читайте такожЦіни на яйця в Україні поповзли внизПрогнозується, що високі ціни на огірки втримаються ненадовго. Через 1-2 тижні обсяги виробництва в українських тепличних комбінатах вийдуть на повну потужність. Також, за сприятливої погоди, незабаром відновиться імпорт турецьких огірків. Тому ціна на продукт повинна знизитися.

Зазначимо, що в Україні подорожчала білокачанна капуста - її вартість становить 21,59 грн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), за два тижні ціна на неї зросла відчутно – на 11%.

Також повідомлялося, що середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2022 року зросли на 14,5% порівняно з січнем 2021-го. Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%.

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