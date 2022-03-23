Не дають ховати померлих, а жінки змушені народжувати вдома: окупанти тероризують Сумщину

Окупанти / Олександр Єрмоченко

Місто Тростянець в Сумської області найбільше потерпає від російських окупантів. Росіяни вбивають мирне населення, у людей немає води, електрики, ліків.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про жахливі злочини військових країни-окупанта.

"Небезпечно просто перебувати на вулиці. Вони (окупанти — Ред.) розстріляли жінку, яка їхала містом на велосипеді. Не дають можливості ховати померлих, ховати загиблих. Є дуже велика проблема зберігання тіл у морзі", — повідомив Живицький.

За його словами, жінки народжують дітей прямо вдома, тому що немає ніякої можливості дістатися до лікарні. Крім того, лікарня неодноразово була обстріляна.

читайте також"Цей жах міг зробити тільки нелюд!": Ірина Білик показала моторошні кадри з Києва"Окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги і просто фізично неможливо надати медичну допомогу людям, які не можуть дістатися до лікарні самостійно", — сказав глава ОВА.

Крім того, триває терор по селах Краснопільської громади Сумської області. Окупанти ходять по домівках, забирають мобільні телефони, рушниці у місцевих мисливців, займають школи, будинки, виганяють людей прямо на вулицю. Загарбники змушують людей пішки йти в Росію, але місцеві відмовляють під загрозою розправи.

Живицький розповів про те, що в Сумській області під час обстрілів був пошкоджений газопровід. Близько 20-25 тисяч осіб залишаються без постачання газу.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому РФ Чорнобилі окупанти розграбували і знищили новітню центральну аналітичну лабораторію вартістю 6 мільйонів євро. Вона розташована в зоні відчуження.

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