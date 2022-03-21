У Сумах витік аміаку на заводі "Сумихімпром" - губернатор

завод "Сумихімпром" / Вікіпедія

На хімічному підприємстві "Сумихімпром", який розташований на околиці міста Суми, стався витік газу аміак. Про це заявив керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Радіус зони ураження становить близько п'яти кілометрів. Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром!",- йдеться в тексті.

Живицький попередив, що аміак легший за кисень, тому для захисту сумчанам та мешканцями передмість необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Пізніше керівник Сумської ВОГА уточнив, що зона ураження становить близько двох з половиною кілометрів. Під загрозою опинилося село Новоселиця. Для Сум поки загрози немає, оскільки вітер дме не на місто.

На місці витоку працюють аварійні бригади заводу і рятувальників.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення, в м.суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р. н., неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав його тренер.