"Стоятимемо на місці": Україна не піде на нові "мінські угоди" - Зеленський

Президент зазначив, що не може повідомити деталі операційних дій ЗСУ на полі бою.
Україна не піде ні на які варіанти нових "мінських угод", заявив глава держави Володимир Зеленський інтерв'ю Фаріду Закарії для CNN, відповідаючи на запитання щодо просування українських військ у Херсонській області та на сході.
Президент підкреслив, що українці прагнуть деокупувати території своєї держави.
"Головна мета деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму окупацію повільну, яку вона розпочала в 2014 році", - сказав він.
Президент зазначив, що не може повідомити деталі операційних дій ЗСУ на полі бою.
"Ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потихеньку постійно йти. Ми по-іншому більше говорити з ними не будемо. Як тільки ми залишимося й будемо стояти - я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до "Мінського процесу". Я хочу, аби світ розумів, - це різні речі. Дипломатичне рішення і "Мінськ"-2-3-5-10 - це різні речі. "Мінськ" - це порожній папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням", - підкреслив Зеленський.
Переговори України і РФ про мир
Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.
Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.
Нагадаємо, заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.
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