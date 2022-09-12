"Стоятимемо на місці": Україна не піде на нові "мінські угоди" - Зеленський

Україна не погодитися на "Мінські угоди" / president.gov.ua

Україна не піде ні на які варіанти нових "мінських угод", заявив глава держави Володимир Зеленський інтерв'ю Фаріду Закарії для CNN, відповідаючи на запитання щодо просування українських військ у Херсонській області та на сході.

Президент підкреслив, що українці прагнуть деокупувати території своєї держави.

"Головна мета деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму окупацію повільну, яку вона розпочала в 2014 році", - сказав він.

Видео дня

Президент зазначив, що не може повідомити деталі операційних дій ЗСУ на полі бою.

"Ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потихеньку постійно йти. Ми по-іншому більше говорити з ними не будемо. Як тільки ми залишимося й будемо стояти - я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до "Мінського процесу". Я хочу, аби світ розумів, - це різні речі. Дипломатичне рішення і "Мінськ"-2-3-5-10 - це різні речі. "Мінськ" - це порожній папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням", - підкреслив Зеленський.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

Читайте також: