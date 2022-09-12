Зеленський жорстко відкинув ультиматум РФ і назвав головну умову переговорів з Путіним

Володимир Зеленський, Володимир Путін/ УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу ймовірності проведення переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він зазначив, що з боку Росії немає ознак готовності до конструктивного діалогу. Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю CNN.

За його словами, стратегія РФ полягала в тому, щоб вторгнутися в деякі частини України, виграти час за допомогою дискусій і угод, набратися сил і почати нові вторгнення.

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"Я знаю, що деякі держави будуть штовхати нас в напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це різні речі, тому що Мінськ - це порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - зазначив президент.

Разом з тим він переконаний, що почати переговори з Росією можна буде тільки після того, як агресор виведе свої війська з української території.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього боку бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін) або хтось інший. Це мій принцип: Я не буду розмовляти з тими, хто ставить мені ультиматуми", - додав Зеленський.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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