Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: Енергоатом усе заперечує

Українські ЗМІ писали, що через спеку згоріло три трансформатори на АЕС.

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В Україні погіршується ситуація зі світлом / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ua.depositphoto.com

Енергоатом заперечує інформацію деяких ЗМІ про нібито аварію трьох трансформаторів на Південноукраїнській АЕС через спеку, ідеться у повідомленні SPRAVDI.

Стверджується, що інформація є, мовляв, брехнею і російською ІПСО.

"Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі", — пише SPRAVDI. відео дня

Понад те, персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об’єктів, а радіаційний стан на станції в межах норми.

Також зазначається, що американське паливо Westinghouse успішно експлуатується на атомних електростанціях та зарекомендувало себе по всім параметрам на відмінно.

Аварія на Південноукраїнській АЕС - що відомо

Раніше низка українських ЗМІ, зокрема "Економічна правда", писали, що на Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.

Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі "Укренерго".

"Через цю абсолютно технічну аварію лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку – останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", - пояснив журналістам директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Ситуація зі світлом - графіки відключень

Як писав Главред, в Україні у п'ятницю, 19 липня, протягом всієї доби будуть вимикати світло. У період з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 будуть вимикати одразу по дві черги. З 9:00 до 23:00 будуть діяти графіки одразу для трьох черг.

До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться.

Тоді як у середу, 17 липня, в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник. Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.

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