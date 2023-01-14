Призначення Герасимова та ракетні удари: у ЗСУ пояснили, чи змінилася тактика РФ проти України

Події на сході України показують – агресор Росія, як і раніше, виношує плани щодо захоплення країни, зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія ставить перед собою за мету знищення критичної інфраструктури України - Ігнат / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Рішення щодо призначення глави Генштабу Росії Валерія Герасимова кеомандуючим військами окупантів в Україні не змінює планів Москви. Російські загарбники, як і раніше, мають намір захопити українську державу і знищити об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в російській військовій структурі реалізація стратегічних задумів окупантів не залежить від однієї людини. Рішення, пов'язані з призначенням Герасимова або відстороненням Суровікіна, скоріше, демонструють те, як одні групи "переграли" інших.

"Не від однієї людини, хто б там не був - Суровікін, Герасимов або хто завгодно залежить виконання їх стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури і т.п. Там же не одна людина ухвалює ці рішення, просто йде мова про те, хто кого і де "переграв", - пояснив Гнат.

За його словами, дії агресора Росії на сході України демонструють, що окупанти не відмовилися від своїх планів щодо захоплення держави. Також загарбники, як і раніше, націлені на знищення критичної інфраструктури країни.

"Ну а далі критична інфраструктура. Про те, що вони не відмовилися від планів, це очевидно. Цьому доказ заяви їхніх політиків і ЗМІ. Їх задум "відключити Україну від світла" далі і залишається. Тому не важливо, хто у них і що буде очолювати", - підкреслив Юрій Ігнат.

Вибухи в Україні 14 січня

У суботу вранці, 14 січня, в низці регіонів України – Києві, Київській області, Харкові, Запорізькій та в Очакові Миколаївської області – прогриміли вибухи.

У Мережі стали розганяти фейк про нібито "наступ" російських окупантів з півночі – у ЗСУ такі відомості спростували.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. В Офісі президента повідомили, що в результаті атаки ворога пошкоджено 18 приватних будинків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Росія запустила ракети по Києву, ймовірно, за балістичною траєкторією. Він підкреслив, що в українських військ немає коштів, щоб виявляти і збивати балістичні ракети.

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