На Київщині вранці пролунали вибухи: у ЗСУ спростували 'наступ з півночі', в ОВА повідомили причину

Вибухи також пролунали у Запорізькій області та в Очакові Миколаївської області.

На Київщині вранці пролунали вибухи/ pixabay.com

Вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.

Сім сильних вибухів пролунали зі сторони Іванкова, також було чутно вибухи зі сторони Бородянки. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Також кияни пишуть, що чули вибухи на Лівому березі міста. Дехто зазначає, що після вибухів було чутно стрілянину.

Повітряна тривога у Києві та Київській області не оголошувалась.

Тим часом заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк написав у Telegram, що немає ніякого наступу з півночі, фейк про який почали розганяти російські пропагандисти.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає", – написав він.

За його словами, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Павлюк наголосив, що якби була загроза, лунав би сигнал тривоги. Він додав, що про причину вибухів буде повідомлена окремо.

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Голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Після цього про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. В Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що вибухи чули в Очакові Миколаївської області.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети. Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти Києва 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що вночі 2 січня у низці областей України, зокрема в Києві та області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 4 години. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

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