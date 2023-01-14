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На Київщині вранці пролунали вибухи: у ЗСУ спростували "наступ з півночі", в ОВА повідомили причину

14 січня 2023, 07:45
Вибухи також пролунали у Запорізькій області та в Очакові Миколаївської області.
На Київщині вранці пролунали вибухи: у ЗСУ спростували 'наступ з півночі', в ОВА повідомили причину
На Київщині вранці пролунали вибухи/ pixabay.com

Вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.

Сім сильних вибухів пролунали зі сторони Іванкова, також було чутно вибухи зі сторони Бородянки. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Також кияни пишуть, що чули вибухи на Лівому березі міста. Дехто зазначає, що після вибухів було чутно стрілянину.

Повітряна тривога у Києві та Київській області не оголошувалась.

Тим часом заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк написав у Telegram, що немає ніякого наступу з півночі, фейк про який почали розганяти російські пропагандисти.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає", – написав він.

За його словами, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Павлюк наголосив, що якби була загроза, лунав би сигнал тривоги. Він додав, що про причину вибухів буде повідомлена окремо.

Взрывы возле Киева
скрін

Голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Взрывы возле Киева
скрін

Після цього про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. В Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що вибухи чули в Очакові Миколаївської області.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети. Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти Києва 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що вночі 2 січня у низці областей України, зокрема в Києві та області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 4 години. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

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