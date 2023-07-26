Назавжди буде 22: у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення

Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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Олександр Рицький загинув у бою з окупантами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dbogdan1974

У боях з російськими окупантами загинув 22-річний військовий Олександр Рицький із села Бистричі Рівненської області. Попри молодий вік, захисник України вже був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки.

Трагічну новину повідомив у Facebook заступник міського голови Березного Богдан Дроженець.

Свій останній бій Олександр Рицький прийняв біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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У воїна залишилися мати, брат і сестри.

"Важко знайти такі слова, які змогли б зменшити душевний біль рідним і близьким. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати", - написав Дроженець.

Як повідомляв Главред, на війні загинув 21-річний захисник України Максим Деркач з Кіровоградської області. Молодий воїн ЗСУ загинув минулого року на фронті в Запорізькій області, мінуючи дорогу для стримування ворога. Про смерть Героя стало відомо лише зараз.

Також у боях з російськими окупантами загинув мужній воїн ЗСУ - 36-річний Роман Паляниця. Свій останній бій захисник України прийняв на початку травня під Мар'їнкою - разом з побратимами він відбив загін "кадирівців". Романа провели в останню путь 19 липня у Миргородському районі Полтавщини.

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