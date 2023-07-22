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Тата не дочекалася 8-річна донька: на Запоріжжі загинув молодий захисник з Броварів

Анна Ярославська
22 липня 2023, 14:40 оновлено 22 липня, 14:46
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Артем Цибко став на захист України навесні минулого року, воював у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Артем Цибко
Артем Цибко загинув у боях за Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/Igor_Sapozhko, pixabay.com

У боях з російськими окупантами на запорізькому напрямку загинув житель Броварів Артем Цибко. Йому був 31 рік. Без батька залишилася 8-річна дочка захисника України, яку він дуже любив.

Артем Цибко став на захист Батьківщини навесні минулого року, воював у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти. Про загибель воїна повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Свій останній бій захисник прийняв на Запоріжжі.

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"14 липня 2023 року в бою за Україну поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області загинув Артем Цибко, старший матрос, старший механік-водій зенітно-ракетного взводу ракетно-артилерійського дивізіону. Щирі співчуття рідним і близьким Артема Олександровича... Вічна і світла пам'ять Герою-захиснику!" - написав Сапожко.

Як пише видання Трибуна Бровари, Артем Цибко працював на заводі з виготовлення бруківки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт добровольцем. До лав ЗСУ він приєднався у квітні 2022-го.

Артем Цибко встиг повоювати в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. На Запоріжжі. Біля Приютного 14 лютого воїн отримав смертельне поранення.

"Артем ніколи не здавався і йшов до кінця! Був дуже сміливим і мужнім, сильним духом і життєрадісним, вірним і надійним чоловіком! Людина честі, людяності й доброти! Завжди підтримував побратимів незламною волею та позитивом", – цитують журналісти спогади знайомої полеглого Героя.

Попрощалися з Артемом Цибко в Броварах 22 липня. У прощальних промовах побратими згадували його як добру, щиру і мужню людину.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув мужній воїн ЗСУ - 36-річний Роман Паляниця. Свій останній бій захисник України прийняв на початку травня під Мар'їнкою - разом з побратимами він відбив загін "кадировців". Романа провели в останню путь 19 липня у Миргородському районі Полтавщини.

Також у боях з російськими окупантами загинули одразу двоє медиків із Закарпаття - Володимир Вудмаска та Іван Буцко. Чоловіки пішли на фронт добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загинули герої в один день, рятуючи життя своїх побратимів.

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