Повторний наступ буде по всій лінії фронту - Світан

Росіяни намагаються захопити нові позиції в Луганській і Донецькій областях. Щодня РФ кидає на фронт до 3 тис. нових окупантів.

Російські окупанти наступатимуть по всій лінії фронту / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти готуються до нового наступу на Україну. Найзапекліші бої очікуються на Донбасі. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, повідомляє ТСН.ua.

Росіяни намагаються натиснути на ділянках фронту Луганської та Донецької областей від Вугледара до Куп'янська. Світан переконаний, що ворог наступатиме по всій лінії фронту. Експерт також вважає, що окупанти все ретельно планують.

Експерт акцентував увагу на тому, що щодня на територію України заходить до 3 тис. окупантів.

Ворог спочатку намагається провести розвідку боєм. Це, за даними Світана, зараз відбувається в Вугледарі і Куп'янську. Також окупанти хочуть просунутися з-під Кремінної в бік Лиману. Також вони можуть рушити з-під Кремінної в бік Лиману.

Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута.

"Може бути, за результатами проведеної розвідки боєм будуть зроблені деякі обхідні маневри, припустимо, це видно в районі Вугледара, росіяни намагаються наступати трохи західніше, для того, щоб зайти в тил нашим Донецьким частинам", — сказав Світан.

Ворог хоче відрізати дороги, які ведуть до Бахмута. Однак ВСУ готуються до цього.

"Рубежі оборони у нас готові, резерви готові, підходить техніка, посилюються напрямки, за якими росіяни будуть намагатися рухатися", — додав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше заявив, що російські окупаційні війська стягують війська на фронт на сході України і готуються до переходу в наступ. Як сказали в розвідці, Путін поставив своїм військам завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти Росії можуть почати наступати до 24 лютого. Сили оборони України готові відбивати атаки. У напрямку Харкова ворог поки не сформував ударних угруповань, проте їх поява там не виключена.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що ситуація в регіоні складна, але контрольована. Війська РФ готуються до наступу і продовжують контролювати Белогоровку. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні української армії.

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