Наступ РФ "видихається": названо головну мету росіян на сході

Темпи тиску на позиції ЗСУ серйозно знизилися, підкреслив Сергій Грабський.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Про ознаки того, що окупаційна армія РФ видихається на східному напрямку, свідчить скорочення кількості бойових зіткнень, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Знаєте, можна звернутися до математичної статистики. Якщо раніше бойових зіткнень було 120, 130, навіть 150 [на день], то зараз ця кількість об'єктивно зменшилася - 100, 104, 105", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

Водночас експерт звернув увагу на те, що відзначається певна тривалість тактичних пауз у ворога.

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"Тобто при тому, що противника багато, йому все ж таки потрібно вже більше часу для того, щоб перегрупуватися, переформувати атакувальні підрозділи, для того, щоб знову кинути їх у бій. І це говорить про те (дуже обережне припущення), що противник потихеньку видихається, тому що він не може перти вперед", - пояснив він.

Водночас співрозмовник вважає, що завданням противника є захоплення міста Торецьк Донецької області нанесенням флангових ударів від Покровського виступу в напрямку на трасу Покровськ-Костянтинівка з виходом на Костянтинівку, і такий самий прорив із Часовго Яру до Костянтинівки.

"Паралельно фронтальними діями, підтягуючи під себе наші війська, не допускати їхнього відриву і виходу з потенційного оточення, оточити і знищити їх усіх. Тобто торецьке угруповання має бути знищене, як думають росіяни", - вважає він.

Водночас він зазначає, що протягом тривалого часу темпи тиску на позиції ЗСУ в районі Часового Яру серйозно знизилися, при цьому кількість боїв там серйозно зменшилася.

"Противник продовжує тиснути там, де він ще може тиснути. І це може скласти в майбутньому якісь серйозні завдання, але ми вже бачимо, що він серйозно відстає від графіків і темпів свого просування", - переконаний він.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Грабський додав, що для РФ критично важливо захопити якомога більше територій, виходячи з припущення, що Україна потім піде на перемовини, однак противник не може досягти результатів цієї операції до кінця літа.

"Бої тривають, але ми відмічаємо поки що наростаючу тривалість тактичних пауз при веденні бойових дій <...> Тобто битва до останнього солдата <...> Тому дуже важко сказати, чи зупиниться це за три тижні, чи за шість тижнів. Будемо дивитися", - резюмував він.

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/ Главред

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