Наступ РФ на Сході досяг кульмінації, окупанти не зможуть захопити більше територій - ISW

Окупантам не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоби маневрувати в тил України або вивести з ладу українські оборонні рубежі.
Наступ Росії на сході України вичерпав свій обмежений імпульс, який окупанти набрали наприкінці липня, та, ймовірно, досяг своєї кульмінації. Загарбники демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи в так звані оперативні.
В результаті це може перешкодити країні-агресору домогтися значного територіального просування в найближчі місяці. Таку думку озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що нездатність російських військ отримати вигоду зі своїх попередніх "успіхів" в районі міст Бахмут і Авдіївка Донецької області є прикладом більш фундаментальної військової проблеми ворога. Зокрема, його нездатності перетворити тактичні успіхи на фронті в оперативні.
"Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою і відновити оборонні позиції, проти яких загарбники повинні потім почати нові навмисні атаки", – підкреслили в ISW.
За словами військових експертів, це явище допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування військ РФ на Схід і переконливо свідчить про те, що окупанти не зможуть захопити більше території найближчими місяцями, якщо тільки ситуація не буде розвиватися непередбаченим чином.
Найімовірніше, армія Росії так і не зможе виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоби відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, яке б "привело її до оперативних успіхів на фронті".
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Як повідомляв Главред, 21 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Донбасі продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків і артилерії, а також завдають авіаударів. На напрямку Лозівський-Піски підрозділи противника мають частковий успіх.
Тим часом в Нижегородській області Росії не вдалося сформувати новий танковий батальйон. Не змогли набрати необхідну кількість контрактників, щоб відправити їх воювати. Контракт з 160 осіб підписали лише близько 30.
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