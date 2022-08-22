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Наступ РФ на Сході досяг кульмінації, окупанти не зможуть захопити більше територій - ISW

22 серпня 2022, 06:44

Окупантам не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоби маневрувати в тил України або вивести з ладу українські оборонні рубежі.

Донбас
Російські наступальні операції на сході України вичерпали обмежений імпульс / УНІАН

Наступ Росії на сході України вичерпав свій обмежений імпульс, який окупанти набрали наприкінці липня, та, ймовірно, досяг своєї кульмінації. Загарбники демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи в так звані оперативні.

В результаті це може перешкодити країні-агресору домогтися значного територіального просування в найближчі місяці. Таку думку озвучили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нездатність російських військ отримати вигоду зі своїх попередніх "успіхів" в районі міст Бахмут і Авдіївка Донецької області є прикладом більш фундаментальної військової проблеми ворога. Зокрема, його нездатності перетворити тактичні успіхи на фронті в оперативні.

"Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони України або вивести з ладу значні частини українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою і відновити оборонні позиції, проти яких загарбники повинні потім почати нові навмисні атаки", – підкреслили в ISW.

За словами військових експертів, це явище допомагає пояснити надзвичайно повільні темпи просування військ РФ на Схід і переконливо свідчить про те, що окупанти не зможуть захопити більше території найближчими місяцями, якщо тільки ситуація не буде розвиватися непередбаченим чином.

Найімовірніше, армія Росії так і не зможе виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоби відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, яке б "привело її до оперативних успіхів на фронті".

Бої за Донбас
Бої за Донбас / Фото understandingwar.org

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Як повідомляв Главред, 21 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Донбасі продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків і артилерії, а також завдають авіаударів. На напрямку Лозівський-Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

Тим часом в Нижегородській області Росії не вдалося сформувати новий танковий батальйон. Не змогли набрати необхідну кількість контрактників, щоб відправити їх воювати. Контракт з 160 осіб підписали лише близько 30.

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