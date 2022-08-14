Окупантів відкинули від двох селищ на Донбасі: ЗСУ відбили штурм РФ

ЗСУ відбили атаки РФ на Донбасі / Фото УНІАН

Захисники України відбили ворожі штурми в районі Спірного і Серебрянки в Донецькій області, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил і відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних сторін. На двох бої йдуть досі", - підкреслив він Telegram.

За даними глави Луганської ОВА, близько десяти міст і сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним і реактивним озброєнням", - підкреслив він.

"Бої не припиняються ні вночі, ні вранці. Після досить швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу площі цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл заявив про те, що існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь.

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