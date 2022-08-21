Йдуть потужні бої: де на Донбасі окупанти мають успіхи

Донецька область / vysotskiy.ap, npr.org

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій і цивільної інфраструктури з танків і артилерії, а також завдають авіаударів, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Слов'янський напрямок

Зафіксовані артилерійські обстріли біля Краснопілля, червоного та долини. Ворог виробляє поповнення запасів боєприпасів.

Загарбники провели розвідку боєм у напрямку Петропілля-Дмитрівка, Пасіка-Богородичне. Однак успіху не мали, тому відійшли.

Росіяни намагалися вести штурмові та наступальні дії в напрямках Бражківка-Нова Дмитрівка, Довгеньке-Долина, Сулигівка-Дібрівне та Петропілля- Карнаухівка. Однак зазнали втрат і відступили.

Краматорський напрямок

Окупанти продовжили обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки.

Бахмутський напрямок

Росіяни використовували різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої долини та Кодеми та авіацію біля Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Ворог вів наступальні бої в напрямках Покровське-Бахмутське, Семигір'я-Зайцеве, Новоселівка-Нью-Йорк. Однак отримав жорстку відсіч і відступив.

Авдіївський напрямок

Ворог використовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Піски.

Загарбники завдали авіаударів неподалік Мар'їнки, Водяного та Красногорівки. Росіяни невдало провели розвідку боєм у напрямку Спартак-Опитне, тому відійшли.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався покращити тактичне положення в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе-Піски, Олександрівка-Мар'їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський-Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії. За словами чиновника, такий крок може лише перенести війну на майбутнє. Київ планує повернути свої території в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Данілов також зазначив, що на порядку денному України – проведення в захопленому Криму демілітаризації з подальшим звільненням півострова від російської окупації. Як сказав чиновник, колаборанти в Автономній республіці можуть пом'якшити для себе вирок, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про російські війська.

Президент Володимир Зеленський повторив, що Україна може піти на переговори з РФ тільки в тому випадку, якщо Москва піде на поступки Києву. Росія повинна вивести свої війська з окупованих українських територій.

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