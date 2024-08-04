Бої можуть тривати навіть роками: Дикий зробив невтішний прогноз щодо Донбасу

Бої в міській забудові означатимуть, що десятки тисяч людей треба буде евакуювати, а згодом відбудовувати цілі величезні міста, каже Дикий.

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Дикий зробив невтішний прогноз про бої на Донбасі / колаж: Главред, фото: УНІАН, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 43 окрема механізована бригада

Боїв за велику Донецьку агломерацію (Покровськ, Костянтинівка, можливо, навіть Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка) вже не оминути, і тривати вони можуть довгі місяці і навіть роки. Про це заявив військово-політичний оглядач, ветеран російсько-української війни Євген Дикий, передає 24 канал.

За його словами, руйнувати багатоповерхові будинки бомбами значно довше, ніж польові укріплення солдатів. Він також додав, що попри це, багато наших міст існують лише на карті.

Військово-політичний оглядач підкреслив, що росіяни можуть дійти до великих населених пунктів Донеччини, які стануть безпосередньо зоною бойових дій. Тобто з прифронтових міст вони перетворяться у лінію по якій йде фронт. Але там ворог може зупинитися на довго.

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"Згадаймо Бахмут, Авдіївку – в обох випадках закінчилося тим, що росіяни просто знесли ці населені пункти й так їх зайняли. Але Авдіївка з населенням до війни 16 000 тисяч людей забрала в окупантів 4 місяці, а Бахмут з населенням до 70 000 тисяч забрав 10 місяців", - наголосив Дикий.

Він зауважив, що те саме повторюється зараз у Часовому Яру. До цього населеного пункту ворог дійшов досить стрімко, але коли "вперся" у міську забудову, то зупинився. Останні 3 місяці бої йдуть у східних кварталах й навіть до центру міста противник не дійшов.

"Тому міська забудова – це набагато краще, ніж будь-яка спеціально зведена фортифікація. Насамперед тому, що її просто більше", – продовжує Дикий.

Він також згадав, що з іншого боку, бої в міській забудові означатимуть, що десятки тисяч людей треба буде евакуювати, а згодом відбудовувати цілі величезні міста.

"Нам вже не минути боїв за велику Донецьку агломерацію: Покровськ, Костянтинівка, можливо, навіть Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Але бої за цю агломерацію можуть зайняти дуже довгі місяці з варіантом на роки", – підсумував ветеран російсько-української війни.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Бої на Донецькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зараз одне з ключових завдань армії країни-агресоки Росії на Східному напрямку – це перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. Ця траса є вкрай важливою, адже живить Часів Яр та частину Бахмута. Зараз для Костянтинівки є реальна небезпека з кількох напрямків.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що в Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат.

Боєць 68-ї окремої єгерської бригади Олександр із позивним "Рено" сказав, що Силам оборони України поки що не вдалося знайти ефективний спосіб, який допоміг би остаточно зупинити противника на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроби тиску, їхні головні маневри пов'язані із закріпленням на залізничних коліях.

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