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"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

Олексій Тесля
26 січня 2024, 13:57оновлено 26 січня, 14:39
Борис Пісторіус вважає, що жодна зі сторін не має територіальних успіхів на полі бою.
'Немає успіхів у сторін': у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз
Борис Пісторіус оцінив ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що вважає ситуацію на фронті в Україні тупиковою.

"Фактично ситуація зайшла в глухий кут. Жодних територіальних успіхів ні з якої зі сторін. Але українці продовжують дуже успішно оборонятися, особливо на півдні країни і на сході", - повідомив він у коментарі виданню Bild.

При цьому він не підтвердив інформацію ЗМІ про можливий обмін далекобійними ракетами з Великою Британією з метою їх подальшого постачання Україні.

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"Мені нічого невідомо про цю пропозицію. Якщо і точаться обговорення з цього приводу, то не у мене", - сказав міністр оборони ФРН.

Він також прокоментував і слова Дмитра Кулеби про те, що КНДР краще допомагає Росії снарядами, ніж Захід Україні.

"Це заяви Кулеби, якими ми їх знаємо. Він має схильність до поляризації та ескалації. Це його право в тій ситуації, в якій перебуває його країна. Але північнокорейські поставки я розглядаю дещо в іншому світлі. Їх може бути багато, але їхня якість на суттєво іншому рівні", - каже німецький політик.

Водночас він також оцінив імовірність початку війни між Росією і НАТО

"На даний момент я не бачу небезпеки нападу Росії на територію НАТО або на партнера НАТО. Але це лише зараз. Ніхто не знає, чи буде так тривати. Нам необхідний принцип стримування, ми знаємо це з часів холодної війни. Тоді все було більш передбачувано, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", - додав Пісторіус.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина не дає Україні ракети Taurus. Потрібно налагодити виробництво зброї та боєприпасів - такі заходи необхідні, щоб забезпечувати як Німеччину, так і Україну, сказав Йоганнес Арльт.

Нагадаємо, Бундестаг провалив голосування за ракети Taurus для України. Серед парламентаріїв виникли гострі обговорення питання. Ініціативу підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє утрималися.

"Зради" немає: у голосуванні Бундестагу щодо Taurus Україні ситуація трохи простіша, сказав депутат, голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. Провал голосування пов'язаний із внутрішньополітичними парламентськими суперечками в Німеччині. Нардеп прогнозує, що питання з ракетами буде проголосовано до 22 лютого.

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новини Німеччини війна Росії та України Борис Пісторіус
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