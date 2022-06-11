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Точний удар арти ЗСУ: на Херсонщині ліквідували сотні сирійських найманців

11 червня 2022, 11:37

Сирійські найманці беруть участь у бойових діях у Херсонській області, розповів Олексій Арестович.

Артилерія
Бійці ЗСУ знищили сирійських найманців / Facebook Роман Бочкала

Бійці Збройних сил України на південному напрямку ліквідували велику кількість іноземних найманців - ймовірно сирійців.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, сирійські найманці беруть участь у бойових діях у населеному пункті Чкалове Херсонської області.

"Підтверджено наявність арабських найманців. По-справжньому. В Україні і точно сирійці. І точне попадання української артилерії. Понад 200 вбитих за найнижчими оцінками. Експрес-тур в Україну завершився", - додав Арестович.

читайте такожУдар ЗСУ на Херсонщині: знищено 2 генерали РФ - Арестович

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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Сирія Олексій Арестович війна Росії та України
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