"Почуваються царьками": в Енергодарі партизани ліквідували знахабнілих загарбників

В Енергодарі партизани ліквідували знахабнілих загарбників / скріншот

У тимчасово окупованому Енергодарі партизани ліквідували двох російських військових.

Солдати армії окупанта патрулювали місто, але їх наздогнала кара від місцевих жителів, пише "Телеграф".

"Вночі парочка орків з патруля достроково закінчили службу в армії окупанта. Після звільнення їх може знайдуть, а може і ні", - розповіли учасники підпілля.

Джерела видання зазначають, що це не перший подібний випадок в Енергодарі. Після останніх таємних "зникнень" патрулів російські військові посилили контроль за ситуацією на вулицях.

читайте також"Здохне в муках": в Енергодарі партизани влаштували потужний вибух у під'їзді"народного мера""Загалом п'ють, почувають себе царьками", - розповідають про поведінку окупантів місцеві жителі.

Зазначимо, що українські спецслужби, військові та партизани провели успішну спеціальну операцію в Мелітополі, яка була спрямована на ураження доставки вогнепальної зброї та боєприпасів до міста та на інші захоплені Росією території. Робота супроводжується колосальними ризиками для партизанів, російські військові після кожної такої спроби проводять серйозні обшуки. Але люди чинять опір і готові ризикувати.

Також повідомлялося, що в Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, за якими відбувається постачання рашистів.

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