Знайшли мертвими тільки на четвертий день: подробиці страшної загибелі сім'ї в Одеській області

В Одеській області загинула сім'я з п'яти осіб / скріншот з відео

В Одеській області в новорічну ніч загинули двоє дорослих і троє малолітніх дітей. Їх у приватному будинку знайшли мертвими лише на четвертий день друзі господаря.

Коли зламали вхідні двері, побачили генератор, чадний газ від якого і вбив людей, розповіли у сюжеті "ТСН".

Хотіли зустріти Новий рік за містом

41-річний айтішник Георгій Головін привіз в заміський будинок матір-пенсіонерку і трьох своїх племінників-двох дівчаток п'яти і семи років і їх дев'ятирічного брата. Нещодавно його сестра померла, і чоловік збирався стати опікуном для своїх неповнолітніх племінників, кажуть місцеві.

"Не встиг. Він говорив, що оформляє, робить документи, щоб усиновити і удочерити, але бачите яка доля. Не вдалося ні удочерити, ні усиновити", - розповідає місцевий житель Сергій Січкаренко.

читайте також"Вже губки посиніли": під Черкасами померло Малятко, поки п'яна мати відсипаласяСім'я встигла запустити опівночі святковий феєрверк, привітати друзів і сусідів, і раптом близько першої години ночі по всьому району вимкнули світло. Щоб це не зіпсувало святкування, Георгій витягнув з гаража генератор.

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"Генератор він купив перед Новим роком. Така трагічна помилка. Видно, світло вимкнули, зрадів і почав наспіх його швидко вмикати. А генератор в будинку стояв, де закрита кімната: немає витяжки, нічого", - розповів голова садового товариства Олександр Мерецький.

Тривогу забили колеги

"Вони вчора вранці заїхали і кажуть, що він їх привітав з Новим роком ще й вони привітали його о 12 ночі, а потім він на зв'язок не виходив", – розповідає охоронець Володимир Ковальчук.

У будинок, де стояв автомобіль Юрія, викликали поліцію. Коли зламали двері і увійшли всередину, побачили моторошну картину.

"Діти з іграшками лежали на дивані. Як грали, дивилися телевізор, так і залишилися", – розповідає місцевий житель Сергій Січкаренко.

Звичайний генератор погубив сім'ю

Експерт розповів, що в житловому приміщенні ніколи не можна використовувати генератор. У трагічній історії в Одеській області генератор в закритому приміщенні міг працювати кілька годин. А це означає, що шансів врятуватися у сім'ї не було.

Нагадавши, подія кваліфікована за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої визначать остаточну правову кваліфікацію того, що сталося.

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