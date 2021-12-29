"Або гроші - або тіло назад в морг": у Києві співробітники похоронного бюро вимагали хабар з сім'ї померлого

У Києві співробітники похоронного бюро вимагали хабар з сім'ї померлого / ua.depositphotos.com

В Києві ритуальне бюро вимагало хабар з жінки, у якої помер батько. Співробітники погрожували повернути тіло в морг безпосередньо з кладовища. Про це повідомляє "Сьогодні".

У Киянки на ім'я Олександра помер батько. Прибулі в квартиру санітари порадили жінці ритуальне бюро, яке займається похованням з циклом послуг "під ключ". Сім'я заплатила 21 тисячу гривень. Але так і не отримала касового чека. З цього моменту почалися неприємності.

"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. В результаті за транспорт ми платили готівкою особисто водієві. Ми платили готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували і вимагали. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", - розповіла Олександра.

Жінка згадує, що отримала СМС-повідомлення з текстом: "Я повертаю небіжчика в морг". Його прислала якась працівниця ритуального бюро, коли на кладовищі сім'я чекала тіло для похорону.

Коли Олександра з чоловіком зрозуміла, що мають справу з шахраями, то звернулися в поліцію. Після втручання копів тіло покійного доставили на цвинтар. Свідоцтво про поховання сім'я досі не отримала, а співробітниця бюро зникла безвісти. У ритуальному бюро тепер кажуть, що ця жінка взагалі тут не працювала і ніхто нічого не може зробити.

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Нагадаємо, раніше в місті Калуш (Івано-Франківська область) бюро ритуальних послуг поліція намагалася оштрафувати - через роботу під час карантину вихідного дня.

За словами очевидця, ритуальний магазин був відкритий в суботу на прохання людей, у яких напередодні помер родич. Комерсант стверджує, що вранці 21 листопада вони приїхали в магазин ‒ для того, щоб придбати Похоронні товари. Після чого швидко поїхали.

Однак продавець не закрила магазин, оскільки закінчувала роботу. У цей момент туди і прибув патруль поліції.

"Люди я вас прошу не вмирайте на вихідних, дочекайтеся понеділка", - з іронією написав очевидець Юрій Кузь.