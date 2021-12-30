Розкрито останні слова діджея Avicii перед самогубством

Передсмертні записи Тіма Берглінга опублікував його біограф.
Шведський діджей Тім Берглинг (псевдонім - Avicii) закінчив життя самогубством 20 квітня 2018 року. Обставини смерті всесвітньо відомого музиканта з того моменту обросли безліччю чуток.
Деякі з них спростує книга Манса Мосессона "Тім - офіційна біографія Авічі". При її написанні автор використовував щоденники музиканта та інтерв'ю з його близькими людьми.
Так йому вдалося пролити світло на те, як проходили останні дні Авічі.
У 2015 році музикант почав боротьбу зі своєю залежністю від алкоголю і болезаспокійливих препаратів. Його сім'я провела для нього інтервенцію ті відправила до реабілітаційного центру.
Надалі він згадував своє лікування так: "Ті дні в лікарні були найбільш спокійними, вільними від тривог і стресів, які я пам'ятаю за останні шість років, це були мої справжні канікули, як би гнітюче це не звучало".
Щоб підтримувати тверезість Берглінг звернувся до йоги, до медитацій, які могли займати у нього декілька годин. Він повністю відключався від світу.
За день до смерті музиканта його батькові подзвонив знайомий Авічі, стурбований тим, що хлопець не їсть і не розмовляє, а тільки медитує.
Останнім записом у щоденнику Тіма Берглінга перед самогубством було: "Страждання душі - її останній крок перед переродженням".
читайте такожЯк зараз виглядає вдова Миколи Караченцова-73-річна актриса Людмила Поргіна
Раніше принц Гаррі і Меган Маркл вперше показали обличчя своєї шестимісячної дочки Лілібет.
Інші цікаві новини:
- Голий соліст Maneskin Даміано Давид, прикривши ГОСПОДАРСТВО смайликом, привітав фанатів з Різдвом
- У 84-річного Джека Ніколсона деменція: "доживає свої останні сумні дні"
- Netflix відповіли за образу українок перед Міністром культури Олександром Ткаченком
- Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів
- Український співак може виступити на Євробаченні - 2022 від Сан-Марино