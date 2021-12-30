Розкрито останні слова діджея Avicii перед самогубством

Тім 'Avicii' Берглінг ( 8 вересня 1989 - 20 Квітня 2018) / instagram.com/avicii

Шведський діджей Тім Берглинг (псевдонім - Avicii) закінчив життя самогубством 20 квітня 2018 року. Обставини смерті всесвітньо відомого музиканта з того моменту обросли безліччю чуток.

Деякі з них спростує книга Манса Мосессона "Тім - офіційна біографія Авічі". При її написанні автор використовував щоденники музиканта та інтерв'ю з його близькими людьми.

Так йому вдалося пролити світло на те, як проходили останні дні Авічі.

У 2015 році музикант почав боротьбу зі своєю залежністю від алкоголю і болезаспокійливих препаратів. Його сім'я провела для нього інтервенцію ті відправила до реабілітаційного центру.

Надалі він згадував своє лікування так: "Ті дні в лікарні були найбільш спокійними, вільними від тривог і стресів, які я пам'ятаю за останні шість років, це були мої справжні канікули, як би гнітюче це не звучало".

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Щоб підтримувати тверезість Берглінг звернувся до йоги, до медитацій, які могли займати у нього декілька годин. Він повністю відключався від світу.

За день до смерті музиканта його батькові подзвонив знайомий Авічі, стурбований тим, що хлопець не їсть і не розмовляє, а тільки медитує.

Останнім записом у щоденнику Тіма Берглінга перед самогубством було: "Страждання душі - її останній крок перед переродженням".

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