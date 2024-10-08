Наші втрати значно менші, ніж російські: експерт пояснив цікаві зміни на фронті

Українські захисники не дають противнику можливості проводити маневрові операції.

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Останнім часом втрати РФ збільшились / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скриншот из видео

Російські агресори на даному етапі війни переживають збільшений рівень втрат. Як пояснив військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ, окупанти зі всіх сил намагаються атакувати на кількох напрямках фронту, не рахуючись із масштабним знищенням живої сили.

"Що стосується збільшених втрат російської армії, потрібно розуміти, що на сьогодні росіяни намагаються атакувати щонайменше на кількох напрямках… Ми говоримо саме про інтенсивність бойових дій наступального характеру. Противник атакує. Він атакує не скрізь, але атакує інтенсивно для того, щоб домогтися хоч якихось результатів. Тому на втрати вони не зважають, вони продовжуватимуть лізти вперед", — сказав він.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія. відео дня

За словами експерта, зараз агресори з РФ ведуть бойові дії в основному групами піхоти, з мінімальною підтримкою техніки.

"Техніка в цій ситуації — це засіб доставки особового складу на поле бою, броньований засіб, який все-таки зберігає життя особового складу. І саме з цим пов’язано те, що наші втрати значно менші, ніж російські. Вони є, але вони менші. Російська ж сторона, загалом, веде наступ масами піхоти з мінімальним використанням техніки", — сказав Грабський.

Своєю чергою Сили оборони України, як зазначає експерт Грабський, не дають противнику можливості проводити маневрові операції.

"Тобто фронтальні, флангові атаки противника в основному ведуться особовим складом. Спроба вивести техніку для ударних дій призводить, як правило, до знищення цієї техніки. Тому вони бережуть техніку, але не бережуть людей. Саме з цим теж пов’язаний такий збільшений рівень втрат", — сказав військовий експерт.

Танк Leopard/ Инфографика Главред

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Нагадаємо, що в 3 ОШБр розповіли нові деталі успішного контрнаступу. Українські військові змогли просунутись вперед поблизу населеного пункту Невське.

Водночас у DeepState назвали напрямки, де ворог просунувся. Відповідно до опублікованої карти, ЗС РФ зайняли село Желанне Перше (Бажане Перше із квітня 2024 року) Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області та село Стельмахівку у Сватівському районі Луганської області.

Своєю чергою комбриг 72 бригади дав точну відповідь, чому ЗСУ не вийшли з Вугледару раніше. Він визнав, що Сили оборони не змогли реалізувати всі плани щодо виведення військ з Вугледару через протидію військ РФ.

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